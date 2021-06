« J’attends »: Lomachenko fait un retour époustouflant de DISMANTLING Nakatani et envoie un message à Lopez sur le match revanche (VIDEO)

Lomachenko s’est battu comme un possédé et avec un point à prouver dès la première cloche.

Conseillé par son promoteur Top Rank, et une bonne tranche d’experts et de fans, de redescendre à 130 livres après avoir été solidement battu par Teofimo Lopez l’année dernière et avoir perdu ses ceintures légères dans le processus, l’Ukrainien et son père ont été têtus dans leur quête pour revenir au sommet d’une division pleine de talents où il est souvent l’homme le plus petit.

Encore une fois, il a renoncé à une taille considérable et à l’avantage de son ennemi japonais, mais a navigué à travers une série de coups de poing nets livrés sous des angles sauvages.

Ces angles… 💪À travers 3 tours, Loma trouve des moyens d’annuler l’avantage de taille significatif de Nakatani.#LomaNakatani | EN DIRECT MAINTENANT sur ESPN+ pic.twitter.com/Ls3Kms88KL – Boxe de premier rang (@trboxing) 27 juin 2021

Gagnant fréquemment Lomachenko, ce qui a conduit à un affrontement de têtes à un moment donné de la procédure, Nakatani a payé pour ne pas avoir essayé de faire avancer le combat lorsqu’un Lomachenko frustré a laissé une combinaison main droite et crochet gauche qui a laissé tomber son adversaire au cinquième tour.

Surmontant la tempête au sixième, Nakatani a fait preuve de courage au cours d’un septième tour difficile avant que l’arbitre n’en ait assez vu au neuvième et ait arrêté l’action lorsqu’une série de coups lui ont fait claquer la tête en arrière et sont restés sans réponse.

Nakatani 😯Lomachenko marque le premier renversement du combat au Round 5. #LomaNakatanipic.twitter.com/l33JPXts4T – ESPN Ringside (@ESPNRingside) 27 juin 2021

Scellant son retour de manière brutale et vintage, « The Matrix » a également envoyé un message à Lopez en mettant fin à une connaissance mutuelle avec laquelle « The Takeover » a eu du mal en 2019, malgré une large décision unanime sur les cartes.

Dans son interview d’après-combat, Loma était clairement satisfait de la façon dont la soirée s’était déroulée et a clairement indiqué ses intentions pour l’avenir.

🎥 Parce que nous savons que vous avez envie de voir cette finition de la Ringside Cam. (oooweee 😮) #LomaNakatanipic.twitter.com/7AHIfaQC2X – Boxe de premier rang (@trboxing) 27 juin 2021

« Toutes les stratégies que nous avons développées avec mon équipe [found success], « a déclaré le joueur de 33 ans.

« J’ai atteint tous mes objectifs. J’ai gagné, et maintenant je suis de retour sur la bonne voie. Tout le monde a vu comment j’ai gagné ce combat, et tout le monde attend la revanche [with Lopez], alors faisons une revanche. »

« Il a un combat à l’avenir avec [George] Kambosos [in August], mais qu’en est-il après ? Au début de l’année prochaine. Décembre janvier Février? J’attends.

« Je suis heureux s’ils sont prêts à me donner une revanche après tout ce que j’ai fait après ce combat. Je suis heureux de cette opportunité », fini Lomachenko.

Lopez et son père Teofimo Sr. avaient précédemment insisté sur le fait que Lomachenko était la nouvelle d’hier et n’avaient exprimé aucun intérêt pour une revanche.

Ils ont considéré le travail accompli en octobre dernier, lorsque le jeune d’origine hondurienne a détrôné un homme considéré à l’époque comme le combattant en forme du sport.

Mais des rapports ces dernières semaines ont affirmé que le couple se préparait à faire taire Lomachenko pour de bon lors d’une deuxième réunion, ce qui a été confirmé par un Teofimo Sr. présent à Vegas à ESPN.

Lopez a également montré le désir de passer à 140 livres après le combat de Kambosos, cependant, pour défier le dirigeant incontesté des poids welters, récemment couronné, Josh Taylor.

Mais avec Taylor également désireux d’intensifier et de tester les eaux à 147 livres et d’affronter le candidat poids welter livre pour livre Terence Crawford, Lopez Sr. pense qu’il peut persuader son fils d’accepter une revanche avec Lomachenko au Madison Square Garden pour l’IBF , Sangles WBA, WBO et The Ring.

👀 https://t.co/4bN1kpkgT1 – Boxe de premier rang (@trboxing) 27 juin 2021

« Après cette performance, je pense que le public veut voir ce combat », Teofimo Sr admis.

« Je pense que je pourrais convaincre mon fils de le combattre à nouveau. Je pense qu’après Kambosos, cela pourrait être fait. Ce sera le plus grand combat au monde, et nous pouvons le faire en décembre au Madison Square Garden.

« Le record de mon fils au Madison Square Garden est de 6-0 avec six KO. Vous le savez déjà. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas y arriver? Mais je dois lui parler. »

Bob Arum ne voit rien arrêter un match revanche Teofimo-Lomachenko si Lopez gère les affaires contre son challenger obligatoire. pic.twitter.com/KPirbSq4nw – ESPN Ringside (@ESPNRingside) 27 juin 2021

Séparément, juste avant cela, le chef de Top Rank, Bob Arum, a confirmé que le camp Lopez était de plus en plus intéressé à revenir sur la rencontre précédente.

« Je sais qu’ils sont [interested], parce que quand [Teofimo Jr.] a signé son nouveau contrat chez Top Rank chez moi avant qu’il ne tombe avec Covid, il a dit : « Pas de problème » » Arum a révélé.

« C’est une question d’être indemnisé, et c’est le travail du promoteur. Je les ferai tous les deux bien indemnisés et nous ferons ce combat. Basé sur [Lomachenko’s] performance ce soir, ce sera un combat vraiment différent. Mais j’ai hâte de le voir.

« J’ai vraiment hâte de le voir ! » Arum a signé.

Avec tous ces combattants – Lomachenko, Lopez, Taylor et Crawford – dans ses livres, les mégacombats entre eux devraient être faciles pour Arum à faire en interne.