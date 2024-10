Patrick Dempsey se moque du fait qu’il pourrait être impliqué dans Cri 7 et reprendra son rôle dans le film slasher.

Dempsey a créé le rôle de Mark Kincaid dans les années 2000 Cri 3incarnant un détective enquêtant sur les meurtres les plus récents de Ghostface.

Avec un septième volet du Crier franchise en cours, Dempsey a confirmé qu’il était en pourparlers pour reprendre son rôle.

« J’attends le scénario », a déclaré Dempsey sur le Aujourd’hui montrer.

Mark Dempsey a survécu aux attaques de Ghostface en Cri 3, et en 2022 Crieril est révélé que Sidney Prescott de Neve Campbell s’est marié et a eu trois enfants avec lui.

« Il y a eu une discussion à ce sujet », a-t-il ajouté. «Je n’ai encore rien vu. Nous verrons donc ce qui se passe.

Dempsey se souvient avoir de nouveau travaillé avec Campbell sur Grey’s Anatomy dans la saison 9, jouant la sœur de Derek Shepherd, Liz.

Al Roker a demandé à Dempsey s’il était prêt à retourner au Crier franchise, à laquelle l’acteur a dit: « Je veux dire, vous savez, c’est toujours bien d’avoir un travail. »

Cri 7 devrait ouvrir ses portes le 27 février 2026, et Kevin Williamson et Neve Campbell reviendront dans la franchise qu’ils ont lancée en 1996. Williamson a créé la franchise et réalisera le septième opus, avec Guy Busick prêt à écrire le scénario.

Campbell est apparu dans les cinq premiers volets du Crier franchise avant de s’éloigner de Cri VI de se sentir sous-évalué.

Les producteurs essayaient de s’éloigner de Sidney Prescott de Campbell, mais en novembre 2023, ils ont licencié la nouvelle star principale Melissa Barrera pour des publications sur les réseaux sociaux perçues comme antisémites. Peu de temps après, la co-star de Barrera, Jenna Ortega, a abandonné Cri VII et a laissé la franchise dans les limbes.

Avec Barrera et Ortega absents, les producteurs ont regardé en arrière pour continuer l’histoire de Sidney Prescott et ont proposé à Campbell un retour dans la franchise.

« Nous allons suivre Sidney », a déclaré Campbell Divertissement ce soir. « Ils m’ont présenté le concept, et c’est la raison pour laquelle j’ai sauté à bord. »

Elle a poursuivi: « J’adore ces films, c’est tellement amusant d’en faire partie, je leur en suis tellement reconnaissante, je n’aurais jamais pu imaginer faire partie d’un film qui aurait duré autant de décennies. »