Crédit d’image : Kristina Bumphrey/StarPix/Shutterstock

Kailyn Lowry a confirmé qu’elle attendait des jumeaux dans l’épisode du 27 octobre À peine célèbre podcast. Le Maman adolescente 2 un ancien parlait avec la star de TikTok Allison Kuch à propos de leurs vacances en Thaïlande lorsque Kailyn a lancé la petite bombe. « Nous n’étions même pas proches l’un de l’autre, mais quelles sont les chances ? Et puis je suppose que nous sommes tous les deux rentrés à la maison avec des souvenirs permanents », explique Kailyn, 31 ans.

La star de téléréalité ajoute : “J’ai dû tomber enceinte juste avant de partir et je n’en avais aucune idée.” Kailyn révèle qu’elle « mangeait de tout » en Thaïlande. «Mon visage était rouge, mais je n’y ai pas pensé parce que je me disais, il n’y avait aucun moyen. Il n’y a aucun moyen que je le sois [pregnant]», se souvient-elle.

Lors de cette dernière grossesse, Kailyn accueillera les bébés n°6 et n°7 avec son petit ami Elie Scott. Kailyn vient de confirmer récemment qu’elle a secrètement accueilli son cinquième enfant, son fils. Rio, avec Élie. Malgré les spéculations qui circulent depuis des mois sur la cinquième grossesse de Kailyn, le Maman adolescente 2 L’ancienne élève n’a révélé la nouvelle elle-même que dans l’édition du 13 octobre de son podcast.

Kailyn a admis que la naissance de Rio était « traumatisante » car il est arrivé de manière inattendue. Elle a également évoqué les rumeurs selon lesquelles elle n’avait pas confirmé la naissance de son cinquième enfant jusqu’à présent. “Il n’a jamais été vrai qu’il ne m’autorisait pas à publier quoi que ce soit”, a déclaré Kailyn à propos d’Elijah.

Elle a ajouté plus tard : « Chaque fois que j’ai voulu annoncer cela par moi-même, par moi-même, selon mes propres conditions, cela m’a été retiré. » Dans une interview séparée avec PERSONNESKailyn a déclaré qu’elle “voulait pouvoir raconter ma propre histoire selon mes propres conditions et partager en quelque sorte les informations que je voulais partager au lieu d’être dans le cadre d’une obligation contractuelle ou d’un scénario”.

La famille de Kailyn continue de s’agrandir. En plus de Rio et des jumeaux, Kailyn est aussi maman de Isaac13 ans, avec Jo Rivera, Lincoln9, avec Javi Marroquínet des fils Credo3, et Lux6, avec Chris López. Kailyn n’a pas encore révélé sa date d’accouchement ni le sexe de ses jumeaux. La nouvelle année à venir sera une année importante pour Kailyn et sa famille !