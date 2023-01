"J’attendais depuis six ans…": Mavi’s Confession After 4-wicket Haul

Shivam Mavi a attiré l’attention de tous pour la première fois lorsqu’il a joué pour l’Inde lors de la Coupe du monde des moins de 19 ans 2018. Bowling avec un grand rythme, il a formé une paire de rythme mortel avec Kamlesh Nagarkoti. La même année, il est acheté par les Kolkata Knight Riders pour l’IPL. Cependant, la route à parcourir n’a pas été facile car les blessures ont ébranlé sa carrière. Il a traversé une longue rééducation et a progressivement fait son retour. Lors de la vente aux enchères IPL 2023, Mavi a été récupéré par les Titans du Gujarat pour un énorme crore de Rs 6. Et mardi, Mavi a fait des débuts de rêve pour l’Inde. Mavi a retourné des chiffres de 4-22 pour aider les hôtes à éliminer le Sri Lanka pour 160 dans un objectif de victoire de 163 et à mener la série de trois matchs 1-0 à Mumbai.

Il s’agit du troisième meilleur chiffre d’un débutant indien en T20I après Barinder Sran (4/10 contre le Zimbabwe, Harare 2016) et Pragyan Ojha (4/21 contre le Bangladesh, Nottingham 2009). Les Sri Lankais avaient sûrement la puissance de feu pour chasser 163 mais les frappes de Mavi à l’avant et à l’arrière des manches ont fait basculer le match en faveur de l’équipe locale.

“La zone d’atterrissage était un peu glissante. J’ai attendu six ans après avoir joué en U19. J’ai dû travailler dur pendant ces six années – je me suis également blessé. Pendant un moment, il semblait que mon rêve resterait un rêve. Mais j’ai continué . Après avoir joué l’IPL, la nervosité est un peu moindre. Mon idée en avantage numérique est d’attaquer et de les faire sortir.

“Les nerfs étaient 3-4 sur une échelle de dix parce que vous savez à quoi vous attendre quand vous avez joué l’IPL. Le premier guichet était mon préféré.”

Mavi, 24 ans, a été habilement soutenu par ses collègues quilleurs Umran Malik et Harshal Patel alors qu’ils ramassaient deux guichets chacun.

Axar Patel, un spinner du bras gauche, a gardé son sang-froid dans une dernière fois tendue lorsque le Sri Lanka avait besoin de 12 pour une victoire et que Chamika Karunaratne a fait peur à l’Inde avec ses 23 invaincus.

Deepak Hooda (41) et Axar (31) ont remporté la victoire avec un stand de sixième guichet invaincu de 68 points qui a mené l’Inde à 162-5 après avoir été testé par les quilleurs sri-lankais.

Avec entrées AFP