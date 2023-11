Jaswant Singh, député de l’AAP d’Amargarh au Pendjab, détenu par l’agence d’enquête

Chandigarh :

La Direction de l’application des lois a arrêté lundi le législateur du Pendjab, Jaswant Singh Gajjan Majra.

On ne sait pas pourquoi le député du parti Aam Aadmi d’Amargah – qui a été arrêté lors d’une réunion publique – a été retenu. L’AAP s’en est pris au BJP pour un “complot visant à nous diffamer”. “Il était confronté à des problèmes avant de rejoindre l’AAP. C’est le complot du BJP visant à nous diffamer… la façon dont il a été choisi par ED, lors d’une réunion publique, montre la tactique du BJP consistant à diffamer et à contraindre l’AAP”, a déclaré le porte-parole du parti, Malwinder Kang.

En septembre de l’année dernière, trois locaux liés au chef du parti Aam Aadmi, y compris sa résidence, ont été perquisitionnés par le Bureau central d’enquête dans le cadre d’une affaire présumée de fraude bancaire de Rs 41 crore. Les perquisitions ont abouti à “Rs 16,57 lakh en espèces, en devises étrangères (d’un montant non précisé) et en documents bancaires et immobiliers incriminants”, avait affirmé l’agence.

Selon la CBI, les poursuites contre M. Majra et d’autres personnes, dont Tara Corporation Limited, ont été enregistrées sur la base d’une plainte déposée par une succursale de la Bank of India à Ludhiana, au Pendjab. L’affaire citait également plusieurs individus, cadres supérieurs et autres, ainsi que des « fonctionnaires inconnus ».

L’action de l’ED contre M. Majra intervient au milieu d’une série d’actions menées par les agences centrales d’enquête contre les partis et les dirigeants de l’opposition, notamment le patron de l’AAP et ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal.

L’ED enquête également sur le ministre en chef du Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, sur des allégations selon lesquelles il aurait reçu 508 crores de roupies en pot-de-vin au propriétaire de l’application de paris Mahadev. Le Chhattisgarh vote pour un nouveau gouvernement lors d’un scrutin en deux phases qui débute mardi, et M. Baghel a critiqué le BJP pour avoir « militarisé » l’ED.

M. Kejriwal, quant à lui, a été convoqué pour un interrogatoire le 2 novembre dans le cadre de l’affaire de la politique de l’alcool à Delhi, mais a sauté l’appel, choisissant plutôt de faire campagne dans le Madhya Pradesh, où se déroulent les élections.

Le ministre en chef du Pendjab, Bhagwant Mann, a critiqué l’ED pour sa convocation de M. Kejriwal, accusant le BJP de vouloir emprisonner la figure de proue du parti parce qu’il avait donné la priorité au bien-être du peuple.

Quelques jours plus tôt, l’ED avait également fouillé des lieux liés à un autre législateur de l’AAP – Kulwant Singh – dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent liée à la drogue.

