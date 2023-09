Jasson Domínguez devient le plus jeune Yankee avec HR au premier rang lors de la victoire 6-2 contre Astros

Jasson Domínguez est devenu le plus jeune joueur des Yankees à avoir réussi un circuit lors de sa première carrière au bâton et Aaron Judge a atteint 250 circuits plus rapidement que tout autre joueur des ligues majeures alors que New York se frayait un chemin vers une victoire 6-2 contre les Astros de Houston vendredi soir.

DJ LeMahieu a envoyé le deuxième lancer de Justin Verlander dans les sièges du champ droit pour un premier tir, et il y a eu deux retraits en première manche lorsque Verlander a marché Giancarlo Stanton.

Puis, sur le deuxième lancer qu’il a vu et son premier swing dans les majors, Domínguez, qui a fait des comparaisons avec Bo Jackson et Mike Trout, a battu Verlander (10-7) pour porter le score à 3-0.

À seulement 20 ans et 206 jours, le très vanté Domínguez est devenu le plus jeune joueur des Yankees à marquer un circuit lors de son premier match en MLB. Il a été le premier frappeur des Yankees à approfondir sa première présence au bâton dans la grande ligue depuis Judge le 13 août 2016.

Après Dominguez a écrasé son home run dans le champ opposé Vers le petit porche à l’extérieur d’un triple lauréat du Cy Young Award, deux fois son âge, les caméras de télévision se sont tournées vers sa famille, qui a crié et sauté après avoir vu le ballon quitter la cour.

Austin Wells, qui faisait également ses débuts en MLB vendredi soir, a marqué un simple pour commencer la deuxième, mais les Yankees n’ont rien pu faire d’autre au cours de cette manche.

José Abreu a frappé un circuit en solo dans la moitié inférieure pour ramener les Astros à deux. Mais les Yankees ont renforcé l’avance lorsque Stanton a réussi un circuit de deux points en troisième.

Kyle Tucker a réussi un doublé RBI qui l’a réduit à 5-2 en fin de manche.

Judge a lancé un tir en solo contre Verlander au cinquième, devenant ainsi le joueur le plus rapide de l’histoire des ligues majeures avec 250 circuits. Le MVP de l’AL 2022 a atteint ce cap lors de son 810e match en carrière, battant le cogneur de Philadelphie Ryan Howard, qui l’a fait en 2010 lors de son 855e match.

En commençant le cinquième, juge a envoyé le premier lancer sur la voie ferrée au-dessus du champ gauche devrait prolonger l’avance de New York à 6-2. Le juge a souri largement alors qu’il contournait les buts et a été accueilli à l’abri par plusieurs de ses coéquipiers.

Il s’agissait du 30e circuit de la saison pour Judge, qui a raté près de deux mois en raison d’une blessure à un orteil. Le cogneur a atteint 62 l’année dernière, battant le record de la Ligue américaine de 61 établi par Roger Maris en 1961.

Verlander a accordé huit coups sûrs et six points en six manches. Les quatre circuits qu’il a servis ont été un sommet cette saison, après qu’il n’en ait pas accordé plus de deux dans un match cette année.

Le partant new-yorkais Carlos Rodon (2-4) a réussi trois coups sûrs et deux points en cinq manches.

Domínguez devrait être le défenseur central quotidien de l’équipe après qu’Harrison Bader ait été réclamé au ballottage par les Reds de Cincinnati. Cette perspective prisée a donné un coup de pouce immédiat aux Yankees, derniers, qui ont tourné leur attention vers l’avenir pour le dernier mois de cette saison décevante.

Domínguez est devenu le plus jeune joueur à participer à un match pour les Yankees depuis le lanceur de 19 ans José Rijo en juillet 1984 – et le plus jeune joueur depuis le voltigeur de 20 ans Stan Javier en avril 1984.

SALLE DES FORMATEURS

Yankees : 2B Gleyber Torres a été rayé de l’alignement environ 90 minutes avant le match en raison d’une tension dans le bas du dos.

Astros : 2B Jose Altuve est sorti après une manche avec une jambe gauche contusionnée. … INF Grae Kessinger a été réintégré de la liste des blessés de 10 jours après avoir raté 12 matchs en raison des protocoles de santé et de sécurité.

SUIVANT

Le RHP de New York Luis Severino (4-8, 6,64 ERA) s’oppose au RHP Hunter Brown (10-9, 4,47) lorsque la série se poursuivra samedi soir.

Reportage de l’Associated Press.

