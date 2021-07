Alors que Team India avance pour affronter le Sri Lanka dans le format limité et affronter plus tard l’Angleterre dans la série des cinq tests, les fans de desi semblent être bloqués sur la perte de la finale du Championnat du monde de test où l’Inde a été largement battue par Kane. La Nouvelle-Zélande de Williasom par 8 guichets. Parmi les joueurs de cricket qui ont fait face à la colère des fans contrariés se trouve le fer de lance indien Jasprit Bumrah dont les performances médiocres lors du match test unique ont laissé de nombreux déçus. Bien que le WTC soit maintenant une chose du passé, Bumrah est très confronté à des brickbats sur les réseaux sociaux. S’adressant à Twitter mercredi, Bumrah a partagé un moment heureux avec le présentateur sportif et son épouse Sanjana Ganesan.

« En vous souriant », Bumrah a légendé la photo.

Alors que le couple était tout sourire, certains « fans » de cricket ne l’étaient pas.

sourire après avoir pris quelques guichets serait bien👍👍— suddzzz (@deepcuv) 30 juin 2021

Après avoir vu ça, comment être heureux ?? Vous ne jouez pas pour notre Inde, surtout en ce qui concerne ICC SF, les finales échouent toujours. Lorsque vous jouez en IPL, vous donnez 100% d’efforts, lorsque vous jouez pour un pays en finale et tous ne donnent pas non plus 30% d’efforts. Ne vous sentez pas honteux. pic.twitter.com/A87BxatjU3– VIVEK (@Vivek1234556667) 30 juin 2021

Finale du Wtc perdue, tu souris… Asseyez-vous quelques jours dans la pièce ou ne publiez pas de temps sur le site Web social social— Prudhvi (@Prudhvi22420020) 30 juin 2021

& nous pleurons à cause de vous.Au moins, n’écrivez pas de telles légendes pour nous blesser— (@NM18___) 30 juin 2021

Zero Wicket dans le WTC sourit toujours aussi bien – Le Faucon (@K23Supriyo) 30 juin 2021

Heureusement pour le joueur de cricket, nombreux sont ceux qui se sont manifestés pour soutenir Bumrah et l’ont encouragé à faire un retour en force.

À quelle heure avons-nous maintenant atteint que les gens ne peuvent même plus publier leurs photos avec la famille maintenant. – Karthik goldhawk (@karthikgoldhawk) 30 juin 2021

Si les sportifs commençaient à penser comme vous, leur carrière se terminerait après une ou deux défaites. Surtout les joueurs de tennis et de football — — रघुवंशी (@raone4016) 30 juin 2021

Pendant ce temps, lors d’une conversation avec sa femme et présentatrice Sanjana Ganesan, Bumrah a rappelé ses souvenirs d’enfance et les jours où il jouait en U-17. La première photo montrée au meneur était celle où Bumrah a été vue tenant le trophée Border Gavaskar après la victoire de l’Inde sur l’Australie à The Gabba plus tôt cette année.

