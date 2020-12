Jasprit Bumrah est connu pour ses yorkers, ses sorts serrés de bowling et son sourire lors d’une livraison rare, mais le bâton n’en fait pas partie.

Le fer de lance de l’équipe indienne, Bumrah, a attiré les fans de cricket à un match de ballon rose d’échauffement contre l’Australie A vendredi après avoir écrasé un quickfire cinquante poussant les visiteurs à un score de 194/10. Cela s’est aussi avéré être la cinquantaine de jeune fille de Bumrah dans n’importe quelle forme de cricket.

Non seulement cela, Bumrah a soulevé le jalon avec style lorsqu’il a tiré Will Sutherland pour six. Le joueur de cricket est resté invaincu sur 55 de seulement 57 balles.

L’Inde a été éliminée pour 194 contre l’Australie A au SCG. Le dernier guichet entre Bumrah et Siraj valait 71 points. J Bumrah – 55 * S Gill – 43P Shaw – 40J Wildermuth 3/13 et S Abbott 3/46 pic.twitter.com/7akVn7fxIs – BCCI (@BCCI) 11 décembre 2020

Alors que les manches de l’équipe indienne se repliaient, Bumrah a été accueilli avec une garde d’honneur par ses coéquipiers dans le vestiaire. Un spectacle à voir, les fans sur Twitter ont célébré l’effort fantastique de Bumrah avec une batte.

Stupéfait par son affichage au bâton, Bumrah est tous les fans de cricket sur Twitter ravis.

Jasprit Bumrah est le premier batteur à frapper cinquante dans le jeu de la balle rose pour l’Inde à l’étranger. – Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 11 décembre 2020

Bumrah, jusqu’à présent, a une moyenne de test de 3. Beaucoup ont lié cette performance aux cinquante de Glenn McGrath contre la Nouvelle-Zélande il y a de nombreuses années.