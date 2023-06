Le joueur de cricket indien Jasprit Bumrah s’est rendu sur les réseaux sociaux pour publier un hommage à la superstar du football Zlatan Ibrahimovic, qui a raccroché ses crampons dimanche.

« Pour avoir été une source constante d’inspiration pour moi et m’avoir aidé à découvrir cette attitude au cœur de lion qui ne recule jamais, merci. Vous avez créé des souvenirs exceptionnels tout au long de votre passage dans le jeu qui perdureront », a écrit Bumrah sur les réseaux sociaux.

Ibrahimovic de l’AC Milan a décidé de mettre fin à sa carrière de joueur à l’âge de 41 ans après une carrière remplie de trophées dans certains des meilleurs clubs européens. Le contrat milanais du Suédois extraverti expire fin juin et ne sera pas renouvelé après une saison en proie à des blessures, le poussant à mettre fin à une carrière remarquable.

« Je dis au revoir au football mais pas à toi », a-t-il déclaré après avoir été fêté par la foule de San Siro après la victoire 3-1 de Milan sur Hellas Verona lors de la finale de la saison.

« La première fois que je suis arrivé, tu m’as donné du bonheur, la deuxième fois tu m’as donné de l’amour. Je tiens à remercier ma famille et mes proches pour leur patience. »

L’attaquant plus grand que nature a commencé sa carrière au Malmo FF en 1999 et est parti pour l’Ajax Amsterdam en 2001 avant de se lancer dans un voyage qui a inclus des séjours à la Juventus, à l’Inter Milan, à Barcelone, au Paris St Germain, à Manchester United et à Milan.

Ibrahimovic a remporté d’innombrables ligues et coupes nationales ainsi qu’une longue liste de distinctions individuelles, mais n’a jamais mis la main sur le trophée de la compétition de clubs d’élite européenne, la Ligue des champions.

Meilleur buteur suédois de tous les temps avec 62 buts en 121 matches, il a quitté l’équipe nationale après l’Euro 2016 mais est revenu en 2021 pour leur campagne de qualification pour la Coupe du monde infructueuse.

« Je remercie les journalistes pour votre patience, maintenant vous aurez moins de travail à faire sans moi… A partir de demain, je suis un homme libre de ce monde du football », a déclaré Ibrahimovic aux journalistes lors d’une conférence de presse après l’annonce de sa retraite.

« Ce fut une longue carrière, très longue, merci à tous ceux qui m’ont donné la force, l’adrénaline et l’émotion de continuer. »

Quant à Bumrah, le quilleur blessé, est blessé au dos depuis septembre et a également raté l’IPL 2023.

(Avec les contributions des agences)