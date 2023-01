Jasprit Bumrah exclu de la série ODI contre le Sri Lanka: sources

Le fer de lance du rythme indien, Jasprit Bumrah, aurait été exclu de la série ODI contre le Sri Lanka pour des problèmes de forme physique, a rapporté l’agence de presse PTI. Le Board of Control for Cricket in India (BCCI) avait précédemment remis à Bumrah un rappel à l’équipe indienne ODI pour la série de 3 matchs contre le Sri Lanka. Bumrah avait joué pour la dernière fois pour l’Inde dans un T20I contre l’Australie en septembre de l’année dernière. Depuis lors, il a raté plusieurs grands événements pour l’Inde, notamment la Coupe d’Asie et la Coupe du monde T20. Les espoirs étaient grands que Bumrah revienne dans l’équipe indienne pour l’affectation au Sri Lanka, mais il semble que le stimulateur mettra un peu plus de temps à retrouver sa pleine forme.

L’absence de Bumrah des équipes indiennes de la Coupe d’Asie et de la Coupe du monde T20 a été considérée comme l’une des principales raisons de l’échec de l’équipe à tenir la distance dans ces tournois. Certains avaient même reproché à la BCCI d’avoir précipité Bumrah de retour trop rapidement. Il semble que la planche ne soit pas prête à prendre le moindre risque avec le meneur de chapiteau cette fois.

Plus tôt, dans un communiqué de la BCCI, le conseil d’administration avait ajouté le nom de Bumrah à la liste de l’Inde pour la série Sri Lanka. Le communiqué disait: “Le comité de sélection senior de toute l’Inde a inclus le stimulateur Jasprit Bumrah dans l’équipe indienne de l’ODI pour la prochaine série ODI de 3 matchs de Mastercard contre le Sri Lanka.

Bumrah était absent du cricket depuis septembre 2022 et a également été exclu de la Coupe du monde masculine T20 de l’ICC en raison d’une blessure au dos. Le stimulateur a subi une réhabilitation et a été déclaré apte par la National Cricket Academy (NCA). Il rejoindra bientôt l’équipe Team India ODI.”

La BCCI n’a pas encore confirmé si Bumrah a été exclu de toute la série de 3 matchs.

Équipe indienne pour les ODI du Sri Lanka : Rohit Sharma (capitaine), Shubman Gill, Virat Kohli, Suryakumar Yadav, Shreyas Iyer, KL Rahul (wk), Ishan Kishan (wk), Hardik Pandya (VC), Washington Sundar, Yuzvendra Chahal, Kuldeep Yadav, Axar Patel, Jasprit Bumrah , Mohd. Shami, Mohd. Siraj, Umran Malik, Arshdeep Singh.