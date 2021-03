Jasprit Bumrah, le quilleur de première ligne de l’équipe indienne de cricket, s’est attelé à la présentatrice sportive Sanjana Ganesan au milieu de semaines de spéculation et de rumeurs en ligne. Lundi, Bumrah a pris tout le monde par surprise après que le joueur de 27 ans ait partagé des photos de sa journée spéciale avec son partenaire Ganesan sur ses comptes de médias sociaux où il a écrit une note sincère. «L’amour, s’il vous trouve digne, dirige votre parcours, a écrit le stimulateur avant d’ajouter:« Guidés par l’amour, nous avons commencé un nouveau voyage ensemble. Aujourd’hui est l’un des jours les plus heureux de notre vie et nous nous sentons bénis de pouvoir partager la nouvelle de notre mariage et notre joie avec vous. «

