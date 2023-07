Jaspal Rana de retour en tant que coach personnel de Manu Bhaker deux ans après une scission largement médiatisée

Le tireur d’élite légendaire et multiple médaillé d’or des Jeux asiatiques Jaspal Rana a confirmé vendredi qu’il était de retour en tant qu’entraîneur de l’un des meilleurs tireurs indiens Manu Bhaker, près de deux ans après une scission qui a fait la une des journaux pendant des jours.

Manu, vainqueur de plusieurs médailles d’or lors de Coupes du monde, médaillé d’argent aux Championnats du monde et champion aux Jeux du Commonwealth de 2018, s’était séparé de Rana en raison de différences irréconciliables signalées à l’approche des Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

La rupture de Manu avec Rana a été attribuée comme la principale raison de sa performance oubliable à Tokyo, où elle a également subi un dysfonctionnement du pistolet qui l’a presque laissée en larmes.

La chute de Manu a coïncidé avec sa rupture avec Rana.

« Oui, je vais (faire équipe) avec Manu Bhakar et (je vais) l’entraîner. C’est confirmé. C’est entre moi et Manu, je n’ai besoin de la permission de personne pour ça. Je n’entraînerai que Manu et non toute l’équipe indienne de pistolet. Je serai son entraîneur personnel », a déclaré Jaspal à PTI.

« C’est un engagement à long terme. Je vais devoir faire sortir le champion d’elle. Les tireurs comme Manu Bhaker sont techniquement solides normalement, donc je vais beaucoup me concentrer sur l’aspect mental de son jeu, en plus d’examiner un peu l’aspect technique », a-t-il ajouté.

Sur la façon dont le patch-up s’est produit, Rana a accusé l’initiative est venue du côté de Manu.

«Je pense que le mérite lui revient. C’était (la conversation était) entre moi et Manu, personne d’autre n’était impliqué dans notre décision (de nous associer à nouveau) », a déclaré Rana, qui était l’entraîneur national junior avant les Jeux olympiques de Tokyo.

Rana a déclaré qu’il avait clairement indiqué à Manu que ce serait un nouveau départ pour leur association, la rancœur du passé étant oubliée.

« Je lui ai dit très clairement que ce qui s’était passé dans le passé s’était produit et je m’en fous. Ce qui est fait est fait, le mal est fait. Mais maintenant, il y aura une compréhension mutuelle et on ne parlera plus du passé. Nous ne parlerons que du tournage et de la manière professionnelle de faire les choses », a-t-il déclaré.

Rana a déclaré qu’il n’avait rien commis envers Manu et qu’il ne lui avait pas garanti de médailles aux Jeux asiatiques et aux Championnats du monde, qui est également un événement gagnant du quota des Jeux olympiques en couple de 2024.

« J’ai commencé à l’entraîner pour les Jeux asiatiques (à Hangzhou) et les championnats du monde. Je n’ai rien commis », a-t-il déclaré.

Pendant les Jeux olympiques de Tokyo, Ronak Pandit était devenu l’entraîneur des pistolets et Manu cherchait à obtenir des conseils de sa part.

Lorsqu’on lui a demandé si Manu suivrait également les conseils de Pandit, Rana a répondu: « Je n’en ai aucune idée, ni personne. »

Rana a déclaré qu’il avait commencé à entraîner Manu régulièrement et qu’il était également à Delhi pour l’entraîner lors des sélections nationales.

« Nous sommes au téléphone presque tous les jours maintenant et j’étais à Delhi entre les essais (en cours). Ce n’est pas si difficile (de l’entraîner) car je connais tout d’elle (technique). Cinq jours, je peux la former dans mon académie à Dehradun, et cinq jours, je peux aller à Delhi pour m’entraîner.

« Alors, ça ne devrait pas tarder (à elle) à être sur la bonne voie. Mais comme beaucoup de dégâts ont été causés mentalement et techniquement (au cours des deux dernières années), voyons voir. C’est une championne et elle s’en sortira », a déclaré Rana.

« Je l’ai vue tirer et je l’ai vue faire des choses et cela me donne confiance qu’elle s’en sortira », a déclaré Rana à propos de Manu, 21 ans.

« Le plus important, c’est quelle qu’elle soit, c’est une autre histoire… mais, oui, elle s’est engagée et elle est honnête quant à aller de l’avant pour les compétitions à venir. Je lui ai dit très clairement qu’il n’y aurait pas de miracle ou de magie… que je reviendrais et que les choses seraient sur la bonne voie.

«Ce sera beaucoup de travail acharné de sa part et de ma part aussi. Et, espérons-le, si tout est positif des deux côtés, il nous sera beaucoup plus facile d’avancer. Gagner un quota olympique n’est pas si difficile pour ces gars-là, mais monter sur le podium là-bas est très, très difficile », a ajouté Rana.

Rana a déclaré qu’il n’accompagnerait pas Manu lors des compétitions internationales car il ne faisait pas partie de la configuration des entraîneurs nationaux.

Seuls les entraîneurs nationaux peuvent voyager avec les équipes indiennes.

« Je ne l’accompagnerai pas pour des événements. La plupart de la formation pour l’instant se fera en Inde. Je ne peux voyager avec elle à aucune compétition. En quelle qualité vais-je voyager ? », a demandé Rana.

Quant à savoir s’il s’attend à ce qu’une convocation de la National Rifle Association of India (NRAI) fasse partie de leur configuration d’entraîneurs, Rana a déclaré: «Je ne sais pas. Ils m’avaient interviewé mais j’attends toujours une réponse. L’interview a eu lieu juste après les Jeux olympiques de Tokyo, mais ils ne sont jamais revenus », a-t-il ajouté.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)