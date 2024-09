Jason Whittle ne parvient pas à se défaire d’une rumeur virale sur Internet. Ses actions après le 11 septembre devraient être la vraie histoire

Jason Whittle doit être connu comme un homme de foi profonde, père de six enfants et mari depuis 25 ans.

Il devrait également être connu pour son travail communautaire à Ground Zero après les attentats du 11 septembre, en particulier pour la profonde compassion dont il a fait preuve en aidant la famille dévastée de son meilleur ami.

Après cela, il devrait être connu comme un joueur de ligne offensive de la NFL vicieux et polyvalent pendant 11 ans, jouant dans un Super Bowl.

Malgré ce que prétend Internet, Whittle ne veut pas être connu comme le fils de Patrick Swayze.

« J’aimerais bien remettre les pendules à l’heure », a déclaré Whittle.

La page Wikipédia de Whittle contient plus de modifications que ne devrait l’être la biographie d’un joueur de la NFL. Il a joué 142 matchs, dont 45 en tant que titulaire pour les Giants de New York, les Buccaneers de Tampa Bay, les Vikings du Minnesota et les Bills de Buffalo, mais la plupart des gens le rattachent à Swayze, l’acteur principal à succès de grands films tels que « Dirty Dancing », « Ghost » et « Road House ».

Depuis quelques années, des rumeurs persistent selon lesquelles Whittle serait le fils secret de Swayze. L’information est ajoutée à maintes reprises sur la page Wikipédia, en particulier au cours des deux dernières années, pour être rapidement supprimée.

« Ce n’est absolument pas vrai ! » a déclaré Whittle, presque en hurlant de rire. « Je n’ai jamais prétendu que c’était vrai ! »

C’est pourquoi Whittle était impatient de parler avec L’AthlétiqueBien que sa famille ait été amusée par le phénomène en ligne, il aimerait qu’il y ait un rapport sur son inexactitude.

C’est aussi une bonne excuse pour rappeler aux gens ce qu’est vraiment Whittle, car son histoire est suffisamment remarquable sans fioritures.

Il s’avère qu’un homme nommé Jason Whittle prétend être le fils de Swayze. Les tabloïds et les publications spécialisées d’Hollywood ont repris l’histoire, et l’un d’eux a très tôt fait de relier Jason Whittle au joueur de football.

« En fait, ça a commencé il y a sept ou huit ans, ou du moins c’est à ce moment-là que j’en ai pris conscience », a déclaré notre Whittle depuis sa maison près de Lake Ozark, dans le Missouri. « Un ami m’a envoyé un article, et dans cet article, ce n’était pas moi. C’était un autre gars, un gars qui a un an de plus que moi. Il vient des environs, pas très loin de chez moi dans le Missouri, mais pas exactement. Je n’ai jamais rencontré ce type. »

« L’article entier parlait de lui, mais à la toute dernière ligne, il était écrit qu’il jouait dans la NFL. »

L’histoire a fait le tour du monde. Swayze est si célèbre et l’appétit pour les potins sur les célébrités est si vorace que les sites Internet ont repris l’histoire comme si c’était un fait.

Recherchez « Jason Whittle » en ligne dès maintenant et dès que vous aurez fini de taper le « L », l’algorithme ajoutera également le nom de Swayze. Cliquez sur le bouton et vous verrez le visage souriant de Whittle, généralement tiré de sa photo officielle des Bills.



La photo de Jason Whittle prise par les Buffalo Bills en 2008 accompagne de fausses histoires à son sujet en ligne. (Getty Images)

« On me le demande probablement deux fois par semaine », a déclaré Whittle. Une chaîne de télévision européenne a un jour appelé pour venir l’interviewer dans le Missouri.

Etant donné ce que signifie « enfant secret issu d’un amour secret », Whittle pense plus à ses parents qu’à lui-même quand il s’agit de cette histoire à dormir debout. Kerry et Laura Whittle, mariés depuis 52 ans, sont de fervents chrétiens, ce qui fait encore plus plaisir à la famille.

« C’est une blague qui dure depuis longtemps dans notre famille », a déclaré Whittle. « Littéralement, une ou deux fois par semaine, je reçois un e-mail ou quelqu’un me pose la question.

« Une des femmes avec qui ma mère étudie la Bible et qu’elle connaît depuis longtemps est venue la voir un jour et lui a dit : « Je déteste demander, mais les filles et moi avons discuté, et tu n’as pas à répondre si c’est trop douloureux, mais est-ce vrai ? » Mon père pense que c’est hystérique. »

Natalie Whittle, la femme de Jason, est celle qui s’inquiète le plus. Jason dit qu’elle craint que les gens lisent ces rapports et pensent qu’ils ont de « l’argent de Swayze » caché chez eux.

La vie de Whittle n’a pas besoin d’être sensationnalisée pour trouver de la valeur. La famille est active à Potter’s House of Camdenton, une église chrétienne non confessionnelle, et a fait du travail missionnaire aux Philippines. Les Whittle ont participé à des initiatives ministérielles avec l’Institut Kanakuk à Branson, Missouri. Ses quatre filles sont diplômées ou fréquentent encore des universités religieuses. Ses deux fils sont scolarisés en primaire.

Tout au long de sa vie et de sa carrière, il a été connu comme un homme d’une vertu extraordinaire, un excellent coéquipier et un ami fidèle.

Et encore une chose :

« C’était un fils de pute dur et dur », a déclaré Jim McNally, son entraîneur de ligne offensive chez les Giants et les Bills. « Il était aussi méchant, colérique et finissait les contres autant que n’importe qui. Il n’a jamais connu la douleur. Il n’était pas un de ces gars de 340 livres, mais il était athlétique et polyvalent. Il aurait pu être fullback comme le gamin de Baltimore, Patrick Ricard. Il pouvait jouer au poste d’ailier rapproché. Il était notre pivot remplaçant. »

Whittle, qui n’a pas été drafté en 1998, était un surperformant, un survivant de petite taille. Les blessures l’ont forcé à devenir le long snapper des Giants. Par extension, il partage donc le record du plus grand nombre de punts dans un Super Bowl. Il a débuté 15 matchs, dont un en séries éliminatoires, jouant le dernier mois avec quatre côtes cassées.

En 2003, Jon Gruden, des Buccaneers, champions en titre du Super Bowl, a fait de Whittle leur premier agent libre, bien qu’une fracture du péroné droit ait gâché leurs plans. Un an plus tard, les Giants ont fait revenir Whittle dans le cadre d’un échange.

McNally a exhorté les Bills à signer Whittle en 2007 dans le cadre d’une refonte coûteuse de la ligne offensive qui incluait le garde gauche Derrick Dockery et le tackle droit Langston Walker pour jouer aux côtés du tackle gauche en place Jason Peters. La saison suivante, Whittle jouait également au poste de fullback.

« C’était l’un de mes joueurs préférés jamais« , a déclaré McNally. « Il avait beaucoup de caractère, il travaillait dur, il était probablement le joueur le plus coriace de notre équipe de football. Je ne peux pas dire assez de bonnes choses à son sujet. »

McNally parlait simplement de Whittle, le joueur de football.

Lorsqu’il était avec les Giants, Whittle a prouvé qu’il était plus distingué que tout cela.

Alors que l’humanité cherchait un sens existentiel après que des terroristes eurent détourné des avions commerciaux et les eurent projetés sur le World Trade Center, le Pentagone et un terrain de Pennsylvanie, tuant près de 3 000 personnes, Whittle fut l’une des personnalités sportives américaines les plus éminentes à apporter une perspective.

« On espère que toutes les leçons et toutes les choses qui ont été apprises à ce moment-là ne seront pas oubliées », a déclaré Whittle la semaine dernière. « Le temps a tendance à faire oublier certaines de ces choses. Mais tout a changé à partir de ce moment-là. »

Whittle a donné des dizaines d’interviews après l’incident et s’est rendu à Ground Zero à plusieurs reprises car il savait que les gens avaient peur, étaient en colère et essayaient de comprendre tout cela. Directement touché plus que la plupart, il savait qu’il avait un message utile à partager depuis une plateforme puissante.

Des débris de la deuxième Twin Tower ont heurté Randy Drake dans la rue. Randy, responsable de l’intégration réseau chez Siemens International et vétéran de l’armée américaine, se trouvait à Manhattan pour un projet de construction. Il était le frère aîné du meilleur ami de Whittle, Greg Drake.

La famille de Drake a demandé à Whittle de trouver un moyen de rejoindre l’hôpital de Bellevue pour que Randy ne souffre pas seul. Manhattan était bouclée. Whittle a essayé le pont George Washington, le tunnel Lincoln, le tunnel Holland, les ferries. Le trajet depuis le New Jersey prendrait normalement 45 minutes, mais Whittle a sillonné les rues pendant plus de quatre heures. Par désespoir, il est retourné au pont GW et a supplié un policier de le laisser passer, de le laisser réconforter son frère mourant. Ce n’était pas un mensonge. Les Drake ont eu 13 enfants, et Whittle s’est toujours considéré comme le 14e. Il a appelé leurs parents Mama Drake et Big Daddy Don.

Whittle tenait Randy par la main. Randy, âgé de 37 ans seulement, n’allait pas survivre, c’était évident. Alors Whittle resta assis là, les larmes aux yeux, et continua à lui parler, à partager tous ces souvenirs d’enfance, à lui dire combien il était aimé.

« Savoir que Jason était là, tenant simplement la main de Randy, signifiait énormément pour nous », a déclaré Greg Drake à USA Today en 2006.



Jason Whittle (n° 66) et les Giants ont joué à Kansas City le 23 septembre 2001. (Elsa / Allsport)

Randy, finalement transféré dans un hôpital de Kansas City, est décédé le 22 septembre. Le lendemain, les Giants ont joué contre les Chiefs au stade Arrowhead, le premier week-end de reprise de la NFL après l’annulation des matchs la semaine précédente. Greg Drake a assisté au match, tout comme le fils adolescent de Randy, Joe.

« Rien que de voir les fans de Kansas City, la façon dont ils ont réagi à notre présence », a déclaré Whittle, « c’est toujours difficile de ne pas être ému quand on y réfléchit vraiment. »

De retour à Ground Zero, Whittle a rassemblé tout ce qu’il pouvait pour encourager la communauté. Il était une célébrité par défaut en tant que membre de l’équipe des Giants pour le Super Bowl huit mois plus tôt. Une semaine après les attentats, Whittle et un groupe de Giants ont visité les FDNY Engine 40 et Ladder 35, où les familles des disparus attendaient toujours le retour de leurs proches. Il a distribué des ours en peluche des Giants aux enfants, déchargé des fournitures pour les premiers intervenants, distribué des bouteilles d’eau et des cafés, signé des casques de sécurité et posé pour des photos.

Mais le chagrin était accablant. Les adultes commençaient à comprendre ce que les enfants anxieux de la caserne n’avaient pas encore compris : leur maman ou leur papa ne reviendraient pas à la maison.

« C’est une chose de le voir à la télévision et d’en entendre parler, et votre cœur se brise », a déclaré Whittle, « mais ensuite, de descendre à Ground Zero et de voir ces héros qui sont là depuis quelques jours et qui n’ont pas dormi et n’ont pas mangé… Il est difficile d’expliquer le niveau de destruction et de désespoir.

« Les gens comprennent la hauteur de ces immeubles, mais ils ne comprennent pas que, pour certains immeubles, les fenêtres de 30 étages ont été soufflées par la compression. Voir la fumée, les décombres et ces gens qui cherchent des amis et de la famille, c’était une chose difficile à voir de ses propres yeux.

« Quand on parle d’héroïsme, beaucoup de ces gars savaient qu’ils allaient entrer dans ce bâtiment et qu’ils n’en reviendraient probablement pas. Oh, c’était assez lourd. »

Pendant des semaines, les Giants ont pu voir et sentir depuis leur centre d’entraînement de Meadowlands la fumée qui s’élevait toujours de Manhattan. Whittle appréciait ce rappel constant.

Plusieurs de ses coéquipiers ont abandonné une deuxième mission de soutien à Ground Zero, trop traumatisés par la dernière visite. Mais Whittle est revenu. S’il a pu offrir ne serait-ce qu’une brève distraction au chaos et à la misère et détourner l’attention de la démagogie sportive vers ceux qui le méritaient vraiment, alors comment aurait-il pu ne pas le faire ?

« Comme pour la plupart des gens », a déclaré Whittle, « je pense que c’était juste une occasion de mettre les choses en perspective, de comprendre à quel point la vie est fragile, à quel point elle est merveilleuse et qu’il ne faut pas la considérer comme acquise, de s’assurer que l’on vit la vie qu’on est heureux d’avoir vécue, plutôt que de se dire : « J’aurais aimé vivre ». C’était intéressant de voir comment New York – et en fait tout le pays – s’est réuni. »

(Photo du haut de Jason Whittle : Paul Spinelli / AP Photo)