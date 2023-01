Jason Whitlock blâme l’affaire Tire Nichols sur les mères célibataires noires

Donnant à l’oncle Ruckus une course pour son argent, Jason Whitlock propose une prise de claquettes souples sur le meurtre de Tire Nichols par la police de Memphis.

Peu de temps après que les responsables de Memphis aient publié les images du passage à tabac mortel vendredi soir, Whitlock est apparu sur Tucker Carlson ce soir et avec l’héroïsme de la cagoule blanche qui donnerait à Clayton Bigsby une course pour son argent, Whitlock a en quelque sorte imputé la brutalité policière aux gangs et aux femmes noires célibataires.

Au cours de l’interview, il a fallu une sérieuse contorsion à contre-courant pour pointer du doigt les stéréotypes anti-noirs au lieu de la nature intrinsèquement oppressive de la police. Cela n’a cependant pas empêché Whitlock d’aller chercher une médaille d’or en gymnastique mentale. Il est allé plein Moynihan, pathologisant fièrement les Noirs avec des tropes fatigués qui ne s’appliquent même pas au cas de Nichols. Même Carlson a été impressionné par le fanatique BS.

« Il y a un élément racial. Et c’est une histoire de jeunes hommes noirs et de leur incapacité à se traiter de manière humaine. Toutes les personnes impliquées dans cette affaire au niveau de la rue avaient entre 24 et 32 ​​ans. Tout le monde. C’était un groupe de jeunes Noirs, cinq contre un. Cela ressemblait à de la violence de gang pour moi », a déclaré Whitlock, selon Médiat.

Il est si près de décrire avec précision les services de police comme des organisations criminelles organisées. Peu importe la race derrière l’insigne s’ils sont responsables ou complices de crimes ou abusent de leur pouvoir avec peu de conséquences. Il s’est rapidement tourné vers le dénigrement des femmes noires, en particulier des mères noires célibataires.

«Cela ressemblait à ce que font les jeunes hommes noirs lorsqu’ils sont supervisés par une seule femme noire. Et c’est ce qu’ils ont fait au département de police de Memphis. Ils en ont élu ou mis une femme noire à la tête de la police, et nous obtenons le même genre de chaos, de désunion et de violence que nous voyons dans beaucoup de ces villes dirigées par des mères célibataires », a-t-il poursuivi.

Whitlock ne pouvait pas blâmer Nichols, sa mère adorée ou le beau-père aimant qui travaillait avec lui chez FedEx, alors il a pris un coup bas. Les mères célibataires noires sont toujours des boucs émissaires commodes pour les intellectuellement paresseux qui s’appuient sur le racisme et la misogynie pour plaider leur cause.

“Si nous voulons discuter de l’éclatement de la famille qui conduit à un manque de respect pour l’autorité qui vous pousse à résister à la police et à fuir la police et à ne pas vous conformer à la police, parce que vous résistez à l’autorité à tout moment, parce qu’il n’y avait pas d’autorité masculine dans votre maison, discutons-en.

Le voilà! Whitlock n’a pas pu résister à blâmer la victime lorsque les flics abusent et exécutent des personnes de toutes races et de toutes origines familiales. Les vidéos brutales des caméras corporelles montrent souvent que les victimes se conforment souvent ou que la police rend cela impossible en criant des ordres contradictoires.

Même les horloges cassées ont raison deux fois par jour

Whitlock a commencé raisonnablement, condamnant les actions honteuses des flics filmés. Il a comparé l’affaire à l’officier condamné pour avoir tué Walter Scott dans le dos devant la caméra. Whitlock a posté ce clip pour se défendre, mais cela ne rend pas ses autres commentaires moins terribles.

“C’est une affaire ouverte et fermée. La caméra d’en haut capture la police en train de faire quelque chose de totalement illégal. Les accusations de meurtre au deuxième degré sont totalement justifiées », a déclaré Whitlock. « Je ne comprends pas pourquoi les gens protestent. Ce sont cinq officiers noirs. La victime est noire. Le chef de la police est noir. La police a été licenciée et inculpée et sera condamnée, je suppose, par un jury majoritairement noir », a-t-il poursuivi. “Le système va fonctionner ici.”

Il a lancé des critiques valables aux médias pour avoir sensationnalisé et rediffusé chaque moment horrible de l’attaque de Memphis PD. Il est même raisonnable de blâmer le chef de la police de Memphis, Cerelyn Davis, mais pas parce qu’elle est une femme noire. (Elle n’est même pas une mère célibataire.) Elle mérite la responsabilité en tant que flic en charge de ces tueurs.

Davis est crédité d’avoir rapidement mis fin aux flics tueurs de l’unité SCORPION récemment dissoute. Cependant, elle a supervisé l’unité Red Dog similaire du PD d’Atlanta, qui a également été dissoute pour agressions et fautes policières. En 2008, elle était Fexpulsé du département pour corruption et prétendument avoir bâclé une enquête sur l’exploitation d’enfants sur le mari d’un sergent du PD d’Atlanta.

Whitlock a doublé, défendant ses commentaires avec “l’ordre naturel” et “l’agenda de Dieu”

Pendant tout ce temps, le commentateur sportif englouti se faisait traîner, il s’est rendu sur Twitter pour essayer de valider ses arguments. En particulier, il a doublé l’idée de la famille nucléaire qui se compose de deux adultes mariés et de leurs enfants.

Si les familles nucléaires résolvaient tous les maux sociaux, de nombreux meurtriers de masse n’obtiendraient pas leurs arsenaux d’armes, leurs pratiques ciblées et leurs idéologies haineuses de leurs parents.

Selon les propres mots de Whitlock, les hommes devraient diriger la famille, mais il ne blâme jamais les hommes pour les ménages qu’il dit brisés.

Si ce clown croyait à ses propres mensonges, ils pourraient en fait avoir un sens. De toute évidence, il sait que ses partisans n’ont pas besoin de logique pour alimenter leur haine.

Dans l’esprit volontairement ignorant de Whitlock, maintenir ensemble des familles et des communautés autrement négligées est un affront toxique à Dieu.

Célébrités, politiciens, journalistes et plus font glisser les commentaires audacieusement anti-noirs de Whitlock

Découvrez quelques-unes des réactions à la diatribe bruyante et erronée de Whitlock. Il y a une tonne comprenant des prises de Ciara, des politiciens et des personnes avec suffisamment de cellules cérébrales pour voir au-delà du BS de Whitlock.