On pense que Jason Sudekis est « dévasté » par la nouvelle que son ex-fiancé est passé avec Harry Styles.

La star de Horrible Bosses, 45 ans, a été « aveugle » pour découvrir que son ancienne flamme était liée à l’ancienne star de One Direction, qui est de dix ans son cadet.

Le couple coparental Olivia et Jason partagent deux enfants – son fils de six ans Otis et sa fille de quatre ans Daisy – de leur relation de neuf ans.

La rupture du couple est devenue publique en novembre, mais leur relation a été difficile tout au long de 2020.

Bien qu’il ait géré la scission, Jason serait maintenant incrédule face au nouvel intérêt amoureux d’Olivia.







Des cameramen ont surpris l’ex-masqué en train de parler devant la maison de Jason lundi après-midi.

Une source a déclaré au Daily Star: «Je peux confirmer les rumeurs. Olivia est folle d’Harry, c’est sûr.

«Ils sont définitivement un objet. Les photos sont peut-être nouvelles mais la relation ne l’est pas. Cette relation existe depuis un certain temps maintenant.







«Ils se voient depuis un moment sous le radar.

«La nouvelle de la rupture d’Olivia avec son fiancé Jason est arrivée il y a seulement quelques semaines.

«Des sources nous ont dit qu’il était dévasté et qu’il était aveugle.»







On pense qu’Harry et Olivia se sont rapprochés pendant le tournage du film, Don’t Worry Darling.

Le chanteur de Sign Of The Times a décroché le rôle très recherché lorsqu’il a été engagé pour remplacer l’acteur d’origine, Shia LaBeouf.

Réalisé par Wilde, Don’t Worry Darling est un prochain film psychologique qui se concentre sur une femme au foyer malheureuse (Florence Pugh) et son mari parfait (Harry Styles), qui l’aime beaucoup, mais lui cache un sombre secret.







Les rumeurs sur la nouvelle romance ont commencé à tourbillonner lorsque Harry est arrivé au mariage de son manager Jeff Azoff et de son épouse Glenne Christiaansen main dans la main avec l’actrice de la maison Olivia.

Le couple génétiquement béni a stupéfié les fans lorsqu’ils sont arrivés au mariage avec un air incroyablement aimé sur les images obtenues par Page six .

The Mirror a contacté les représentants de Jason pour obtenir leurs commentaires.