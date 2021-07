Jason Sudeikis sur ‘Ted Lasso’ Saison 2, ‘Star Wars’ et ses fans

Nous devons vous rappeler que Jason Sudeikis n’est pas Ted Lasso.

Bien que sa nature sympathique et son style de conversation bavard le fassent paraîtreressemble beaucoup auprotagoniste de la déchiqueteuse de « Ted Lasso » d’Apple TV +, ils ne sont pas identiques, bien que cette notion soit quelque chose que Sudeikis rencontre parfois lors de l’interaction avecVentilateurs.

« Je les corrige; dis-leur que je m’appelle Jason, de la manière la plus gentille possible », plaisante Sudeikis dans une récente interview vidéo avec USA TODAY. « Il n’y a pas de cours sur la façon d’être célèbre », poursuit-il. « J’ai toujours ressenti une forte envie de retourner l’énergie qui vous est donnée. Si quelqu’un est un peu optimiste, vous pouvez peut-être le rencontrer là-bas. Mais si les gens apprécient » Ted Lasso « , ils viennent généralement et parlent à travers un lieu de gentillesse et d’appréciation. J’essaie juste de rendre cela. «

Le co-créateur et star de « Lasso », qui revient cette semaine pour une deuxième saison très attendue (de nouveaux épisodes en streaming les vendredis), n’est pas étranger à l’amour de sa série, qui a été créée l’année dernière sur le service de streaming avec un grand succès. Ce mois-ci, il a reçu 20 nominations aux Emmy, dont sept pour ses acteurs (Sudeikis inclus). La comédie, sur un entraîneur de football américain trop enthousiaste (Sudeikis) qui prend un poste à la tête d’une équipe de football de la Premier League britannique, offrait un point de vue particulièrement ensoleillé. Pour beaucoup, son ton positif et joyeux n’était que l’injection de bonheur dont ils avaient besoin alors que la pandémie de COVID-19 faisait rage.

« C’est remarquable », a déclaré Sudeikis, 45 ans, à propos des commentaires reçus par les scénaristes et les membres de la distribution. « Et ce n’est rien que nous aurions pu prévoir. C’est même difficile d’en parler parce que cela semble si authentique et réel. »

Tous ces éloges ne lui sont pas encore montés à la tête, ou du moins, cela n’a pas affecté la façon dont lui et les scénaristes ont abordé la deuxième saison.

Il se sent « une grande responsabilité de faire savoir aux gens que nous avons écrit cette deuxième saison avant la sortie de la première, alors sachez simplement qu’elle est racontée avec le même soin, le même métier et la même intention ».

Mais écrire une troisième saison après toutes ces nominations aux Emmy et des tas de compliments ? Eh bien, plaisante-t-il, cela pourrait être un problème. « Cela pourrait être un gâchis, car nous serons tous riches de notre propre approvisionnement. »

La saison 2 commence avec l’équipe de Lasso AFC Richmond reléguée (ou rétrogradée) de la Premier League à la Ligue des champions, mais qui a toujours du mal à gagner des matchs. Le joueur vétéran Roy Kent (Brett Goldstein) a pris sa retraite, Nate (Nick Mohammed) a été promu entraîneur adjoint et propriétaire Rebecca (Hannah Waddingham) met enfin tout son cœur et son âme à améliorer l’équipe. Et Ted, enfin, se soucie beaucoup plus de gagner.

« Bien que Ted n’ait peut-être pas été concentré sur les victoires et les défaites lors de la première saison, il a maintenant un peu envie de revenir en Premier League », a déclaré Sudeikis. « Mais certains des changements les plus importants dans la narration que nous faisons sont provoqués par l’ajout de quelques nouveaux membres de la distribution », y compris Sharon Fieldstone (Sarah Niles), une psychologue du sport qui « entre et fait bouger les choses, et certaines de ces choses qu’elle secoue pourraient être à l’intérieur de Ted lui-même. »

Sudeikis ne parle de « Lasso » que pour une troisième saison, car lui et ses co-créateurs – Brendan Hunt (qui incarne Coach Beard), Joe Kelly et Bill Lawrence – ont imaginé la série en trois parties.

« Nous avons en quelque sorte modelé (la structure) sur le » bureau » britannique « , dit-il, se référant aux deux courtes saisons de la sitcom Ricky Gervais et aux spéciaux de Noël. « C’était cette structure en trois actes que j’avais toujours en tête », bien que « tout soit possible, et vraiment l’histoire, et plus particulièrement les personnages, vous font savoir s’il y a plus là-bas. Donc j’imagine que ce sera une conversation alors que nous nous dirigeons vers la salle des scénaristes pour la saison 3. »

Dans le plan qu’il envisage actuellement, la saison 2 s’apparente à l’épisode « L’empire contre-attaque » de la trilogie originale « Star Wars », et le film de 1980 apparaît même lors de la première de la saison.

Aussi forte que soit son opinion sur l’avenir de « Lasso », Sudeikis a des sentiments encore plus forts sur « Star Wars ».

« C’est trois actes », dit-il avec insistance à propos de l’histoire de « Star Wars ». « Je suppose qu’ils ont fait d’autres films en plus de ces trois premiers ? Mais… »

Et ici, Sudeikis expose une autre différence clé entre lui et Ted, car l’entraîneur toujours positif pourrait difficilement dire quelque chose de mal sur n’importe quel film, même les mauvais films « Star Wars ».