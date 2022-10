Jason Sudeikis sur les deux règles qu’il a utilisées pour réaliser sa carrière de rêve

Sur “Ted Lasso”, le personnage principal de Jason Sudeikis, un entraîneur de football américain qui gère une équipe de football britannique, dirige avec optimisme, camaraderie et occasionnellement des biscuits faits maison pour beurrer son patron.

Hors écran, cependant, l’acteur lauréat d’un Emmy s’est appuyé sur différentes stratégies pour bâtir une carrière réussie.

“C’est deux choses : se fixer de petits objectifs et essayer de suivre les gens mieux que moi”, a déclaré Sudeikis, 47 ans, à propos de ce qui le motive dans sa carrière tout en s’exprimant au Conférence Indeed FutureWorks 2022 le 13 octobre.

Ces deux stratégies, a-t-il dit, l’ont aidé à prospérer dans les différents emplois qu’il a occupés dans l’industrie du divertissement, de comédien à Second City à travailler dans la salle des écrivains de “Saturday Night Live”.

Sudeikis a expliqué à Indeed CMO Jessica Jensen que pendant qu’il grandissait à Overland Park, au Kansas, l’objectif était de suivre des cours d’improvisation et d’apprendre l’écriture de comédies. Puis, lorsqu’il a déménagé à Chicago, cet objectif est devenu de trouver du travail à Second City, un club de comédie avec des anciens célèbres comme Steve Carell et Tina Fey.

Travailler vers de petits objectifs, a-t-il ajouté, l’a aidé à entrer dans un état d’esprit où il “apprend constamment” de ses pairs et des personnes avec lesquelles il travaille tous les jours et se concentre sur ce qu’il peut accomplir dans le présent au lieu de cinq ans à partir de maintenant.

Sudiekis a également réfléchi à son passage à “Saturday Night Live”, où il a été embauché comme écrivain en 2003 et a joué en tant que membre de la distribution de 2005 à 2013.

“C’était un travail que je n’aurais jamais pensé obtenir”, a-t-il déclaré. “Puis quand je suis entré dans le casting, je suis arrivé avec Andy Samberg, Bill Hader et Kristen Wiig, cette nouvelle génération [of comedians] ça a vraiment décollé. Nous avons tous été jetés dans le grand bain avec des gens comme Amy Poehler, Tina Fey et Maya Rudolph, tous ces grands dirigeants que nous avons juste essayé de suivre.”

Cette expérience a enseigné à Sudeikis une autre leçon de carrière importante qui lui resterait fidèle : “Faites attention aux personnes qui ont tracé un chemin légèrement devant vous.”

Laisser ces deux règles guider sa carrière a aidé Sudeikis à atteindre son équilibre travail-vie idéal, a-t-il noté : “Quand vous avez cette relation entre trouver ce que vous aimez et ensuite aimer ce que vous avez trouvé… c’est une harmonie que vous ne pouvez pas vraiment expliquer, mais le simple fait de le faire est aussi très amusant.”

