Jason Sudeikis, son rival amoureux, Harry Styles, sort en secret avec le mannequin Keeley Hazell

Jason Sudeikis se serait tourné vers le mannequin britannique glamour Keeley Hazell à la suite de sa séparation avec Olivia Wilde.

L’acteur hollywoodien de 45 ans aurait vu Keeley à plusieurs reprises alors qu’il tournait à Londres, alors qu’Olivia aurait déménagé ses objets dans une maison avec l’ancien chanteur de One Direction, Harry Styles.

Jason est au Royaume-Uni pour filmer sa comédie dramatique Apple TV Ted Lasso, et il aurait nommé un personnage de la nouvelle série après Keeley, 34 ans.

Bien qu’ils semblent un couple improbable, Jason et Keeley se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage de Horrible Bosses 2 en 2014.

On pense qu’ils ont entretenu une amitié depuis et c’est elle vers qui Jason s’est tourné lorsqu’il a découvert des messages échangés entre Olivia et Harry.







Une source a déclaré au Sun: « Jason a toujours trouvé Keeley incroyablement attirante et a dit à ses amis qu’il avait le béguin pour elle depuis ses jours. »

Ils ont eu une relation platonique, mais il a été rapporté que Keeley a été « incroyablement solidaire » après que Jason a été « dévasté » après avoir découvert qu’Olivia était en train de s’entendre avec Harry.

La relation entre Jason et Keeley est « très tôt » mais ils « ont mis la langue dans l’eau » avec leur « plaisanterie flirty » tout en dégustant un dîner avec ses amis à Los Angeles.







Les rumeurs d’une romance ont été renforcées par Jason nommant le personnage de Juno Temple dans Ted Lasso après Keeley.

La source a ajouté que « Jason pense qu’il est trop tôt pour se lancer dans une nouvelle relation – mais c’est un cas de regarder cet espace. »

Le couple serait en contact régulier et se serait rencontré pendant qu’il était à Londres.

Jason a confirmé qu’il séparait sa femme Olivia en novembre de l’année dernière.

Ils ont deux jeunes enfants et Jason aurait eu le cœur brisé de sa aventure avec Harry.

