Jason Sudeikis remporte le prix du meilleur acteur comique pour «Ted Lasso».

Les catégories télévisées sont quelque peu une réflexion après coup aux Globes, qui tire sa puissance de la proximité des Oscars. L’association de la presse étrangère a tenté de corriger le déséquilibre ces dernières années en se ralliant à des émissions qui n’ont pas encore éclaté. Les électeurs du Globe, par exemple, ont aidé «Brooklyn Nine-Nine» et «Transparent» à gagner une plus grande attention. (D’un autre côté, moins on en dit sur leur soutien précoce à «Mozart dans la jungle», mieux c’est.)

Mais le HFPA ne s’est pas tenu à son mantra avant-gardiste cette année et a plutôt choisi le gagnant d’Emmy «Schitt’s Creek» pour la meilleure comédie.

Les électeurs du Globe ont donné un coup de pouce à «Ted Lasso», une nouvelle sitcom Apple TV +. Jason Sudeikis, qui joue dans la série en tant qu’entraîneur de football doux et déconcerté, a reçu le Globe du meilleur acteur dans une comédie.