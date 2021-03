Jason Sudeikis et les nominés qui ont réussi tout le truc virtuel des Golden Globes

Pour l’instant, nous rendons hommage à ceux qui ont capturé l’esprit étrange de la cérémonie de cette année.

« Ha » et « ha » à toutes les célébrités qui ont craché des milliers de dollars pour se glamer et célébrer à la maison. Dans ce qui a peut-être été un clin d’œil à la plus grande année du salon, le gagnant Jason Sudeikis (« Ted Lasso ») portait un sweat à capuche tie-dye aux Globes, et il est difficile de ne pas l’aimer pour ça « les stars sont comme nous, surtout pendant un moment pandémique. (En réalité, Sudeikis a déclaré aux journalistes dans les coulisses que le sweat à capuche provenait du studio de danse de sa sœur basé à New York.) La réalisatrice et lauréate historique Chloé Zhao a opté pour une approche de la mode tout aussi discrète, et nous étions heureux de le voir.