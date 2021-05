Jason Statham, vedette de «Wrath Of Man», lance l’été d’Hollywood avec 8,1 millions de dollars | Actualités des films

Los Angeles: Le dernier acteur d’action de Jason Statham, Wrath Of Man, s’est ouvert à 8,1 millions de dollars de collections depuis sa sortie aux États-Unis vendredi. Il faudrait encore un certain temps avant que le film ne passe sur les écrans en Inde, étant donné la sombre situation de pandémie de COVID ici. Pendant ce temps, la modeste collection de trois jours a suffi pour que le réalisateur de Guy Ritchie soit en tête des palmarès du box-office pour le week-end du 7 au 9 mai aux États-Unis.

Le commerce hollywoodien considère l’ouverture du film de Statham comme un début prudent, s’attendant à ce que les choses s’améliorent. Le secteur américain de l’exposition espérait une première sortie typiquement énorme pour l’été avec «Black Widow» de Marvel.

Selon variété.com, l’aventure de super-héros Scarlett Johansson, initialement prévue pour le 7 mai, sortira désormais le 9 juillet.

Le thriller d’action de monstres de science-fiction « Godzilla Vs Kong » a été le grand gagnant de 2021 jusqu’à présent. Le film a rapporté 93 millions de dollars jusqu’à présent, a déclaré un rapport sur forbes.com.

À part ‘Black Widow’, d’autres sorties hollywoodiennes dont on parle pour l’été 2021 incluent ‘Fast & Furious 9’, ‘Cruella’, ‘A Quiet Place Part II’, ‘In The Heights’ et ‘The Hitman’s Bodyguard’s Wife’ .