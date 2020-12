L’ancien bassiste de Third Eye Blind, Jason Slater, est décédé des suites d’une insuffisance hépatique à l’âge de 49 ans.

Le musicien de rock est décédé mercredi selon sa fille Alyssa Carlson qui a annoncé la nouvelle à TMZ.

Alyssa a déclaré à la publication que Jason était décédé dans un hôpital de Maui après avoir gardé secret son état de santé, elle-même n’ayant appris que le mois dernier lors de son hospitalisation.

Un représentant de Third Eye Blind a déclaré à la publication que «lorsqu’un membre fougueux de la scène musicale est pris trop tôt, c’est toujours un moment triste».

Ayant grandi à Palo Alto en Californie, Jason faisait partie de la formation originale du groupe à ses débuts aux côtés de Kevin Cadogan et Stephan Jenkins.









Il quitta le groupe avant de trouver un succès commercial majeur, mais devint auteur-compositeur et producteur de disques pour des groupes tels que Snake River Conspiracy et Microdot, Revenge of the Triads et Queensrÿche.

Un ancien collègue de Jason, l’ancien guitariste de Forbidden Craig Locicero a écrit sur Facebook: « Le monde a perdu une force de la nature humaine aujourd’hui. Jason Slater a quitté le bâtiment.









Craig a poursuivi: « J’ai le cœur brisé. Cela me touche en plein cœur. Dès le premier jour où j’ai rencontré Jason à l’annexe de la musique, lorsque Forbidden enregistrait Distortion en 1994, nous nous sommes bien entendus. Madden et la musique étaient notre lien.

« Au fil du temps, Jason a fait des choses assez étonnantes dans sa vie. Jason était un producteur, un ingénieur, un magnat des maisons de disques, un auteur-compositeur, un musicien, un manager et un animal de fête. »

RIP, Jason Slater (1971-2020)

