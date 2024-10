Jason Segel et Harrison Ford continuent de briller

Parcelle: Suit un thérapeute en deuil qui commence à enfreindre les règles et à dire à ses clients exactement ce qu’il pense. Ignorant sa formation et son éthique, il se retrouve à apporter des changements énormes et tumultueux dans la vie des gens… y compris la sienne.

Revoir: Quand la première saison de Contraction créé en janvier 2023, je l’ai qualifié de l’un des meilleurs spectacles de l’année. Le public a ressenti la même chose que la série de suivi de Ted Lasso co-créateur Bill Lawrence aux côtés de Brett Goldstein et Jason Segel. Il a été chaleureusement accueilli pour son équilibre entre humour et intrigues émotionnelles. Près de deux ans plus tard, la deuxième année de Contraction fait enfin ses débuts sur AppleTV+ avec le retour de l’ensemble principal pour des manigances plus psychologiques. Segel et Harrison Ford continuent de briller aux côtés de Jessica Williams, Christa Miller, Michael Urie, Ted McGinley, Lukita Maxwell et Luke Tennie, avec de nouveaux visages rejoignant le casting. Contraction continue de mettre en lumière les aspects les plus difficiles de l’amour, du chagrin, de la maladie et des relations, tout en le faisant avec un virage positif qui fait écho au ton inspirant et ambitieux de Ted Lasso.

Première saison de Contraction a trouvé le thérapeute Jimmy Laird (Jason Segel) faisant surface après une consommation de drogue et d’alcool après la mort de sa femme. Jimmy a découvert que lorsqu’il abandonnait sa perspective de pratiques thérapeutiques sûres et prenait des risques, cela aidait ses patients tout en lui donnant le coup de pouce dont il avait besoin pour fonctionner en tant que médecin, ami et parent de sa fille adolescente Alice (Lukita Maxwell). Malgré les avertissements de son mentor, Paul Rhoades (Harrison Ford), Jimmy a engagé Sean (Luke Tennie), un vétéran de guerre souffrant du SSPT. Non seulement Sean a emménagé dans la maison de Jimmy, mais il est également devenu un ami de la famille. Au fur et à mesure que la saison avançait, Jimmy a commencé une relation sexuelle avec le meilleur ami et collègue thérapeute de sa femme, Gaby (Jessica Williams), tout en renouant avec son meilleur ami Brian (Michael Urie). Jimmy s’est également rapproché de sa voisine curieuse mais aimante, Liz (Christa Miller). À la fin de la première saison, Jimmy s’est occupé de sa patiente Grace (Heidi Gardner), assassinant presque son mari sur la base de ses conseils.

La deuxième saison reprend là où la première s’est arrêtée. Gaby a des difficultés avec sa relation avec Jimmy, tandis qu’Alice craint que son père ne retombe dans son comportement addictif. Paul se porte bien avec sa petite amie, Julie (Wendy Malick), et Sean gère avec succès son propre food truck. Jimmy a du mal à gérer les actions de Grace la saison dernière, mais il continue jusqu’au retour du conducteur ivre responsable de la mort de Tia. Cette saison montre de nouvelles relations nouées, en particulier l’amitié plus forte entre Gaby et Liz, qui offre à Jessica Williams et Christa Miller de nombreux échanges solides. Ted McGinley obtient également un rôle plus important cette saison, tandis que Michael Urie est charmant comme toujours alors que Brian et Charlie cherchent à adopter un bébé. Nous passons plus de temps avec les patients les plus uniques de Jimmy, dont Wally (Kimberly Condict). Tous les scénarios évoluent bien tout au long de la saison, changeant beaucoup au cours des douze épisodes.

Les principaux ajouts à cette saison sont Damon Wayans Jr et Brett Goldstein. Je ne dévoilerai pas qui joue l’un ou l’autre acteur dans la série, mais ils s’intègrent bien dans la dynamique de cet ensemble. En tant que co-créateur de la série, Goldstein est très différent de son Ted Lasso personnage Roy Kent. Certains peuvent s’attendre à ce qu’il soit bourru et vulgaire, mais ce personnage montre toute la gamme de Goldstein en tant qu’acteur. Damon Wayans Jr est également doué pour jouer pour rire, mais gère également le côté dramatique de cette série. Le casting central continue de former un ensemble, en particulier Lukita Maxwell et Luke Tennie en tant que plus jeunes membres du casting, mais cela reste une solide vitrine pour Jason Segel et Harrison Ford. Ford est plus naturel et plus sympathique dans le rôle du bourru Paul qu’il ne l’a été dans n’importe quel rôle sur grand écran au cours de sa carrière. Le lien mentor/parent entre Paul et Jimmy fait vraiment avancer cette série, avec l’interaction entre toute combinaison de personnages fonctionnant de manière transparente. Cela témoigne autant du talent des acteurs que des scénaristes.

Jason Segel ne possède aucun crédit d’écriture cette saison ; Bill Lawrence est crédité comme co-scénariste de la finale et Brett Goldstein sur deux épisodes. Zack Bornstein, Kyra Brown, CJ Hoke, Sasha Garron et Ashley Nicole Black rejoignent l’équipe de rédaction aux côtés de tous les scribes de retour de la première saison. Dans le même temps, Zach Braff revient à la réalisation d’épisodes, poursuivant sa relation avec Bill Lawrence depuis leur Gommages jours. Randall Keenan Winston revient également en tant que réalisateur pour la saison plus longue. Ici, tout le monde dans les coulisses fait un travail solide. Contraction continue d’exploiter les points positifs et les pièges de la thérapie, en s’inspirant du psychiatre Phil Stutz pour donner du réalisme à cette histoire. Il se passe tellement de choses dans chaque épisode d’une demi-heure que vous aurez besoin de quelques minutes pour comprendre ce qui se développe pour chaque personnage. Je n’ai jamais été aussi reconnaissant envers Apple pour la sortie hebdomadaire d’épisodes que comme une frénésie.

Contraction continue de prospérer en tant que comédie qui consiste autant à se sentir bien qu’à simplement ressentir. Les émotions et la santé mentale ne sont pas toujours des sujets faciles à aborder, et même si Ted Lasso a trouvé un moyen unique d’exprimer la positivité à travers le prisme du sport et de la camaraderie d’équipe, Contraction est un regard plus direct sur les experts agréés en santé mentale dans nos vies et sur la manière dont leurs propres réseaux personnels d’amis et de famille peuvent les aider à faire face à leurs propres hauts et bas. Contraction est une fois de plus l’un des meilleurs spectacles de l’année, grâce à Jason Segel et Harrison Ford à la tête d’un ensemble qui n’a pas un seul point faible. Il est impossible de ne pas aimer cette série ou ces personnages car ils reflètent nos vies réelles, quoique bien plus drôles.

La deuxième saison de Contraction premières sur Le 16 octobre sur AppleTV+.