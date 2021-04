Jason Segal et Alexis Mixter, l’acteur de «  How Met I Your Mother  », appellent cela après 8 ans de rencontres

L’acteur hollywoodien populaire Jason Segel et sa petite amie de huit ans, Alexis Mixter, l’ont appelé à démissionner. La photographe a pris sa page Instagram et a annoncé la rupture avec lui en partageant une photo de retour. Elle a écrit la note en se qualifiant de meilleurs amis et a conclu en disant qu’elle ne cessera jamais de l’aimer inconditionnellement. Jason et Alexis sont en couple depuis décembre 2013 et ont fait plusieurs apparitions publiques ensemble.

Mixter a écrit: « Ceci est une photo de deux meilleurs amis. Ce gars et moi avons partagé tellement de vie. Nous nous sommes changés à un niveau profond. Tout pour le mieux. La profondeur de notre lien était quelque chose que je n’aurais jamais pu prévoir. . Je n’ai jamais passé autant de temps avec une autre personne, tant grandi aux côtés de quelqu’un d’autre, tant ri, tant pleuré, tant partagé. C’est étrange d’écrire sur la fin d’une relation, surtout quand l’amitié qui existe est si plein de vie. Mais le changement se produit et nous avons pris la décision il y a un certain temps de nous laisser nous éloigner de ce qu’était notre relation et de devenir ce qu’elle était en train de devenir. Annoncer une rupture sur les réseaux sociaux est un sentiment étrange. Je ne comprends pas pourquoi c’est nécessaire et ce n’est pas grave. Avoir une relation amoureuse en public n’est pas facile. En finir, on a l’impression de naviguer sur une route qui n’existe même pas. Nous sommes des particuliers quand il s’agit de notre vie personnelle et j’ai l’intention de continuer c’est comme ça. «

Alexis a ajouté: « Mes sentiments en écrivant ceci ne sont que des sentiments d’amour et de gratitude. Gratitude envers l’univers pour avoir mis cet homme dans ma vie comme il l’a fait et nous avoir ensuite laissé la grâce de décider que ce que nous avions pourrait devenir plus. Parce que c’est ce que ressent notre amitié. Plus. Plus que nous n’aurions pu demander à une autre personne. Ce message est un hommage à l’amour et à l’amitié et aux relations qui font que la vie vaut la peine d’être vécue. Merci, J d’être mon meilleur ami . La personne qui partage toutes mes blagues préférées voit qui je suis vraiment et tout ce que je veux être, m’aime inconditionnellement et me fait toujours m’efforcer d’être plus grande et meilleure qu’hier. Je ne cesserai jamais de vous encourager avec chaque cellule de mon corps. Je ne cesserai jamais de t’aimer inconditionnellement. «

Elle a conclu en déclarant: « C’est une vieille photo, mais je l’ai choisie parce que nous l’aimons tous les deux et que c’était une si belle journée. »

Jason est populaire pour ses rôles dans les films, à savoir Assommé, Oubliant Sarah Marshall, Je t’aime, Homme, Moi, moche et méchant, Mauvais professeur, Jeff, Qui vit à la maison, Les Muppets, Les fiançailles de cinq ans, c’est 40, Sex Tape, La découverte et Notre ami.

Il a joué l’un des rôles principaux dans la populaire sitcom Comment j’ai rencontré votre mère de 2005 à 2014.