Jason Roy frappe cent pour renvoyer l’Angleterre au blanchiment de la série ODI des Pays-Bas | Nouvelles du cricket

Faits saillants du troisième ODI à Amstelveen alors que l’Angleterre s’est battue contre les Pays-Bas en série 3-0.

Jason Roy a frappé un 10e cent international d’une journée alors que l’Angleterre s’est battue contre les Pays-Bas en série 3-0, poursuivant 245 en seulement 30,1 overs pour remporter le troisième et dernier ODI à Amstelveen.

Roy a franchi 15 limites dans son invaincu 101 sur 86 livraisons, et Jos Buttler a brisé sept quatre et cinq six dans ses 86 pas sur 64 balles alors que les touristes faisaient un travail léger sur leur modeste cible.

Un passage particulièrement remarquable a vu Buttler marquer 13 sur deux balles alors que Paul van Meekeren a lancé une balle sans balle à double rebond que Buttler a envoyée dans les gradins, avant de frapper le coup franc résultant pour six autres.

Regardez ce six remarquable de Jos Buttler sur un no-ball après que le ballon soit resté entre les mains de Paul van Meekeren et ait rebondi deux fois. Buttler frappe alors un autre six du coup franc!

David Willey a été le choix des quilleurs, prenant 4-36 pour aider à renvoyer les Néerlandais pour 244, tandis que son compatriote gauche David Payne (1-38) a renvoyé le capitaine néerlandais et meilleur buteur Scott Edwards pour 64 pour réclamer son premier ODI guichet à ses débuts.

Regardez les meilleurs extraits du dixième siècle ODI de Jason Roy lors de la victoire contre les Pays-Bas lors du troisième ODI.

Edwards était l’un des trois frappeurs à passer cinquante pour les hôtes, Max O’Dowd (50) et Bas de Leede (56), les autres, mais tous les trois étaient coupables de ne pas avoir donné un coup de pied plus loin et de catapulter leur côté jusqu’à un plus score difficile.

Après que l’Angleterre soit sortie des blocs dans sa réponse – Roy et Phil Salt (49 sur 30) mettant 85 en moins de 10 overs – Van Meekeren (2-59) a brièvement fait dérailler les manches avec deux guichets en trois balles.

Salt et Malan ont tous deux été lancés, ce dernier autour de ses jambes pour un canard de deuxième balle, mais cela n’a réussi qu’à amener le Buttler extrêmement en forme dans le pli – et lui et Roy ont rapidement décroché leur cible avec un minimum d’agitation.

Payne a dû attendre sa première grève

Buttler, en tant que capitaine de l’absent Eoin Morgan, blessé à l’aine, a choisi d’insérer les Pays-Bas au tirage au sort et a été rapidement récompensé pour sa prévoyance, Willey renvoyant Vikramjit Singh (6) au cinquième plus.

Payne aurait également dû avoir une percée précoce, avec Tom Cooper – sur rien – le surclassant haut dans les airs dans le prochain over, seulement pour que Liam Livingstone perde le ballon au soleil et s’échappe de la prise. Le couturier du Gloucestershire devrait attendre l’avant-dernière manche des manches pour enfin saisir son premier guichet au cricket ODI.

David Payne a son premier guichet ODI en Angleterre, revendiquant Scott Edwards qui est parti avec 64.

Cooper a encaissé l’erreur, mettant 72 pour le deuxième guichet avec O’Dowd, avant que Livingstone (1-40) ne parvienne à expier son erreur en réclamant finalement Cooper (33) sur la limite du carré profond et en ramassant O’Dowd pris derrière avec le ballon.

De Leede et Edwards ont reconstruit, un autre stand important de 84, mais le score des Pays-Bas a considérablement ralenti et une fois que le premier a péri contre Brydon Carse (2-49), une rafale de guichets a suivi alors que l’ordre inférieur tentait désespérément d’augmenter le taux dans le 10 derniers overs.

Adil Rashid (1-41) a ramassé Teja Nidamanuru pour quatre, grâce à une chute nette de Buttler derrière les souches, Tim Pringle a été épuisé après une terrible confusion avec Edwards, et Willey a épongé la queue.

L'Angleterre a été fixée à 245 pour remporter le troisième ODI après avoir éliminé ses adversaires néerlandais.

Roy et Buttler propulsent l’Angleterre vers la victoire

La réponse de l’Angleterre a pris un départ fulgurant, Roy et Salt étant responsables de pas moins de 15 limites lors des neuf et demi d’ouverture, contre 17 marqués par les Pays-Bas au cours de toutes leurs manches.

L’attaque à domicile s’est rendue coupable à plusieurs reprises d’avoir joué trop court, les ouvreurs anglais se régalant de tout, avant que Van Meekeren ne trouve enfin la bonne longueur pour lancer Salt – un timide d’un troisième score de cinquante ou plus dans la série – et puis ramasser Malan deux balles plus tard.

Paul van Meekeren obtient son deuxième guichet de la journée alors que Dawid Malan part pour un canard.

Mais il n’y aurait pas d’effondrement dramatique au bâton, Roy et Buttler partageant un stand ininterrompu de 163 points en 125 balles pour voir l’Angleterre à la maison avec 119 livraisons à revendre.

Roy a offert une chance sur 72, Fred Klaassen bombardant un retour rapide de son propre bowling, mais a ensuite réussi une 10e tonne ODI sur 86 balles avant que Buttler ne scelle une victoire catégorique avec un cinquième six de ses belles manches.

Buttler et Stokes soutiennent Morgan en mauvaise forme

Roy et Buttler ont convenu par la suite que l’avenir était prometteur pour l’Angleterre compte tenu de la profondeur du talent, le capitaine remplaçant appelant Salt, Carse et Payne pour les éloges.

Buttler a également apporté son soutien à Morgan, disant qu’il était perplexe devant les spéculations sur son avenir et insistant sur le fait que tout ce que le capitaine des overs limités a accompli « ne disparaît pas du jour au lendemain ».

Morgan a révolutionné les fortunes de balles blanches de l’Angleterre et les a menés à une première couronne de Coupe du monde de 50 ans en 2019, mais il est sans un demi-siècle dans les internationaux d’une journée et les Twenty20 en près d’un an.

Dominic Cork dit que la forme actuelle d'Eoin Morgan est une préoccupation pour le joueur et l'Angleterre, mais personne ne devrait paniquer pour l'instant.

Il a enregistré deux canards successifs contre les Pays-Bas et a raté la victoire à huit guichets de mercredi.

Son absence a été décrite comme une précaution, mais même si les problèmes de forme et de condition physique persistent, Buttler, qui a occupé le poste de skipper pour le dernier match contre les Néerlandais, a insisté pour que Morgan conserve le soutien de l’équipe.

« Il n’y a certainement aucun doute sur sa position à l’intérieur du camp », a déclaré Buttler.

Liam Livingstone a montré son soutien au capitaine anglais hors de forme Eoin Morgan.

« Je ne peux pas mettre de mots sur ce qu’il a accompli. Tout le monde parle toujours de son titre de capitaine, mais vous oubliez quel brillant batteur il a été pour l’Angleterre dans plus de 200 ODI, cela ne disparaît pas du jour au lendemain. Tout le monde dans l’équipe le soutient. . »

Le capitaine d’essai Ben Stokes a été encore plus direct dans sa défense de son homologue en balle blanche.

« Eh bien, il n’a eu que deux faibles scores, donc je ne dirais pas qu’il traverse une période difficile en ce moment », a déclaré Stokes à la veille du troisième test de l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande à Headingley.

« Je pense que la presse est la seule à lui donner du fil à retordre et je pense que les joueurs ont montré que ce n’était pas un problème avec eux.

« Les gens sont autorisés à ne pas marquer beaucoup de points et plus que cela, il est notre capitaine. C’est un leader phénoménal et il le sera toujours, donc je n’ai aucun problème avec quoi que ce soit qui se passe avec lui en ce moment. »

Regardez le troisième test d’assurance LV = entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande, depuis Headingley, en direct sur Sky Sports Cricket et Sky Sports Main Event à partir de 10h jeudi.