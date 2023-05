Jason Roy ferme à sa sortie du contrat central d’Angleterre pour jouer aux États-Unis

Jason Roy deviendra le premier joueur anglais actuel à s’inscrire à la compétition inaugurale de la Major League Cricket (MLC) aux États-Unis après avoir perdu les derniers mois de son contrat avec la BCE, après avoir d’abord obtenu l’assurance que cette décision ne mettrait pas en danger ses chances de sélection internationale. Roy s’est vu offrir un contrat de deux ans par les Los Angeles Knight Riders et se rendra aux États-Unis à la fin de la campagne T20 Blast de Surrey.

« J’espère jouer pour l’Angleterre encore de nombreuses années, cela reste ma priorité », a déclaré Roy écrit dans une déclaration. « Cela me profite en tant que joueur anglais de jouer au cricket le plus compétitif possible. Juste pour être clair, ma priorité est le cricket en Angleterre, surtout avec une Coupe du monde bientôt sur nous.

Les Knight Riders de Los Angeles partagent la propriété avec les Knight Riders de Kolkata, la franchise de la Premier League indienne pour laquelle Roy a joué cette saison. Bien que le calendrier MLC n’ait pas encore été publié, il pourrait jouer autant de matchs pour leurs équipes cette année qu’il le fera pour Surrey, ce qui représenterait une étape importante sur la voie très discutée vers des contrats de franchise toute l’année.

Son comté s’attend cependant à conserver son allégeance principale et s’il se qualifie pour la journée de la finale du Blast, qui se jouera deux jours après le début de la MLC le 15 juillet, son départ serait retardé. La compétition MLC Twenty20 doit se terminer le 30 juillet, deux jours avant le début des Cent et trois avant que Roy ne soit attendu à Lord’s pour jouer son premier match pour Oval Invincibles.

Aucun joueur anglais ne peut jouer dans une ligue étrangère sans se voir délivrer un certificat de non-objection par la BCE, et après ce que Roy a décrit comme des « conversations claires et encourageantes » avec l’instance dirigeante, il était heureux d’obliger. Dans un communiqué, la BCE a déclaré qu’elle l’avait fait « à condition qu’il renonce au reste de son contrat supplémentaire », et qu’elle a « une confiance et une foi absolues dans le fait que Jason est engagé dans le cricket anglais ».

Roy n’est pas le seul joueur sous contrat ECB à avoir été contacté par les équipes de la MLC. David Willey a jusqu’à présent refusé les approches, ne voulant pas compromettre sa participation potentielle à la Coupe du monde des 50 ans de cet automne, tandis que Reece Topley a également été sondé, mais se remet de l’épaule disloquée qui l’a exclu de l’IPL. Ayant raté une grande partie de l’année dernière en raison de diverses blessures, Topley tient à jouer autant de cricket que possible pour les équipes qui veulent l’avoir, mais devra prouver sa forme physique avant de prendre de nouveaux engagements.

Roy, 32 ans, est devenu un joueur clé pour les équipes anglaises de balle blanche depuis ses débuts en 2014 et faisait partie de l’équipe qui a remporté la Coupe du monde des 50 ans et plus en 2019. Mais après un été misérable l’année dernière, il a été renvoyé de la L’équipe T20 pour la Coupe du monde en Australie, que l’Angleterre a également remportée, et rétrogradée d’un contrat central complet à un contrat incrémentiel. Ces offres valent environ 70 000 £ et sont destinées aux « joueurs susceptibles de jouer pour l’Angleterre de manière moins prévisible ». Ils sont considérablement moins lucratifs que les 300 000 £ supposés que Roy aurait été offerts pour peut-être aussi peu que cinq semaines de travail, réparties sur deux ans, aux États-Unis.

Aucun de ceux qui ont des contrats centraux complets avec la BCE ne devrait jouer dans la MLC cette année – la compétition se heurte également aux deux derniers tests Ashes – et bien que plusieurs spécialistes de la balle blanche de haut niveau d’autres pays se soient déjà inscrits, y compris Quinton de Kock, Glenn Phillips et Wanindu Hasaranga, bien d’autres attendront de voir si la première saison est un succès avant de décider de s’impliquer. Bien que la compétition inaugurale ne dure que 17 jours et se heurte à une seule journée de cricket senior en balle blanche en Angleterre, elle devrait s’étendre jusqu’en août à partir de 2024, obligeant les joueurs à choisir entre elle et les Cent.