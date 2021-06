Jason Robinson appelle les Lions britanniques et irlandais à s’engager dans une position antiraciste unie lors d’une tournée en Afrique du Sud | Nouvelles du rugby à XV

Le double touriste Lions Jason Robinson (2001, 2005) a appelé les Lions à s’unir contre le racisme

Le vainqueur de la Coupe du monde et double touriste britannique et irlandais des Lions, Jason Robinson, a appelé les Lions à s’engager dans une position antiraciste unie lors de leur tournée en Afrique du Sud.

Les Lions visiteront le pays du 3 juillet au 7 août, jouant cinq matchs de tournée et une série de trois tests contre les Springboks, en direct sur Sky Sports.

Robinson, qui a sélectionné 51 sélections pour l’Angleterre entre 2001 et 2007, a fait une tournée avec les Lions en 2001 et 2005, et est devenu vainqueur de la Coupe du monde en 2003. Il a déclaré, à la lumière de la controverse entourant l’équipe de football d’Angleterre qui s’est agenouillée et hués par leurs propres fans, que toute action antiraciste des Lions doit être unie.

Le directeur sud-africain du rugby, Rassie Erasmus, a également suggéré récemment que les Springboks ne se mettront pas à genoux avant les matchs, mais continueront plutôt leurs propres campagnes antiracistes.

Qu’est-ce que Robinson aimerait voir les joueurs des Lions faire lors de cette tournée ?

« L’essentiel est qu’ils soient unis sur ce qu’ils essaient de faire », a déclaré Robinson, s’exprimant au nom de Land Rover, un sponsor officiel du Lions Tour en Afrique du Sud.

Robinson est devenu un membre à part entière de l’organisation de l’union de rugby d’Angleterre après avoir changé de code en 2000

« Il y a beaucoup de discussions autour de la lutte contre le racisme en ce moment et nous n’en sommes toujours pas là. Nous le voyons dans beaucoup d’autres sports, vous savez, nous l’avons vu beaucoup dans le football récemment et c’est quelque chose qui doit être abordé .

« L’essentiel est que nous continuions à en parler – les discussions qui doivent avoir lieu – et nous devons être unis, et les joueurs l’ont montré.

« Que ce soit un coup de genou ou pas, je pense que beaucoup de joueurs sont sortis et ont dit: » Regardez, nous soutenons. «

L’Afrique du Sud a le premier capitaine noir de son histoire à Siya Kolisi

« Vous regardez l’Afrique du Sud, le premier capitaine noir à Siya (Kolisi), donc ils comprendront certainement la nécessité de soutenir ce qui est un message très, très fort et qui s’attaque au racisme, pas seulement dans le sport mais juste dans la société.

« Vous devez décider en groupe ce que vous allez faire, et pour moi tant que les Lions s’y engagent, et l’état d’esprit est de lutter contre le racisme et de soutenir ceux qui sont touchés par le racisme, c’est l’essentiel. »

Regardez chaque match de la tournée Lions en direct, uniquement sur Sky Sports Obtenez Sky Sports aujourd’hui à partir de seulement 18 £ supplémentaires par mois

Dans l’équipe d’Angleterre vainqueur de la Coupe du monde 2003, Robinson – comme il l’a déjà souligné – était le seul joueur noir.

Lors de la tournée des Lions 2021, l’inclusion tardive de Kyle Sinckler, tête serrée d’Angleterre, dans l’équipe après le retrait pour blessure d’Andrew Porter a porté à sept le nombre de joueurs de couleur inclus : Sinckler (Angleterre), Maro Itoje (Angleterre, Courtney Lawes (Angleterre) , Anthony Watson (Angleterre), Mako Vunipola (Angleterre), Taulupe Faletau (Pays de Galles) et Bundee Aki (Irlande).

« C’est formidable de voir de plus en plus de joueurs noirs là-dedans, surtout quand on regarde les jeunes enfants noirs courir, maintenant ils ont des inspirations comme (Maro) Itoje », a ajouté Robinson.

« Ils lèveront les yeux et penseront : ‘Eh bien, c’est quelque chose que je peux faire, est-ce quelque chose que je peux être.’

Maro Itoje et d’autres peuvent s’avérer une source d’inspiration pour les enfants noirs, dit Robinson

« Pour moi, en revenant à l’époque où j’ai joué et en étant le premier capitaine noir de l’équipe d’Angleterre des 15, il est extrêmement important que les enfants puissent aspirer et ne soient pas retenus simplement à cause de la couleur.

« Il y a du bon travail en cours en ce moment, mais nous devons en faire plus.

« Nous devons nous rassembler là-dessus et encore une fois, c’est une conversation parfois où les gens ne savent pas comment l’aborder, ne savent pas comment en parler, mais je pense que si nous partageons tous nos expériences, je pense que cela va un long chemin pour que tout le monde comprenne comment cela nous affecte.

« Parce que si vous n’avez jamais été victime de violence raciale, comment savez-vous ce que c’est ?

« J’ai eu ça dans ma carrière, je sais que faire du sport peut être l’une des meilleures choses que vous puissiez faire, mais être victime de violence raciale est probablement l’une des pires choses qui puisse vous arriver, nous devons donc continuer, nous devons continuer à nous rassembler et à travailler ensemble pour l’éradiquer du sport et de la société. »