Jason Reitman sur la découverte de la vérité sur SNL dans son film Saturday Night

Billy Crystal côtoyait George Carlin, qui trébuchait sur Jim Henson et Andy Warhol (tous deux incarnés par le même acteur dans le film). Chevy Chase s’entraînait avec Milton Berle, tandis que Billy Preston se préparait à chanter, Gilda Radner montait une grue-caméra, John Belushi prenait de la cocaïne et Dan Aykroyd draguait tout le monde.

Ces jours-ci, les artistes de SNL incluent Bowen Yang, Michael Longfellow, Devon Walker, sans oublier Colin Jost et Michael Che avec Weekend Update. Mais Saturday Night, le film nous ramène à un lieu et à une époque très précis : le studio du 30 Rockefeller Plaza dans la nuit du 11 octobre 1975. Le tout premier épisode de ce qu’on appelait alors Saturday Night de NBC.

«Je suis probablement arrivé à l’époque d’Eddie Murphy», me dit Reitman lors du Festival international du film de Toronto, où son film Saturday Night a eu sa première canadienne. « Je regardais déjà les rediffusions du casting original… comme Jon Lovitz, Kevin Nealon, Nora Dunn, menant à Adam Sandler et Mike Myers ; c’est vraiment devenu mon casting principal au lycée.

Et ainsi, comme beaucoup d’entre nous, Reitman a grandi avec SNL déjà à l’antenne, entendu et finalement (quand l’heure du coucher était assez tard) vu et apprécié.

«Nous avons essayé de recueillir chaque histoire… non seulement pour comprendre ce qui s’était passé, mais surtout pour comprendre ce que l’on ressentait en se trouvant dans la pièce», dit-il. « Et en interviewant tout le monde, nous avons appris qu’aucune de leurs histoires ne correspondait et qu’elles se contredisaient toutes.

« Un documentaire et un long métrage narratif sont des choses différentes », dit-il. « Et le but d’un long métrage narratif est de ressentir quelque chose. Ma vérité directrice était la suivante : qu’avez-vous ressenti quelques instants avant la diffusion de cette émission, alors que cela semblait impossible ? »

Et Aykroyd ? « Je lui ai demandé directement : que ressentiez-vous juste avant le live ? Il dit : « Je me souviens exactement de ce que je ressentais. » Ce qui est tout à fait normal pour Dan Aykroyd, car il a une mémoire semblable à celle d’un ordinateur. Il a dit : « Je pensais, vous savez, j’ai toujours un chasse-neige à Toronto, donc il y a un travail qui m’attend si tout cela échoue. »

Reitman espère qu’Aykroyd, Crystal, Chase et tout le monde seront satisfaits de la façon dont ils apparaissent dans le film. Mais il ajoute : « Je ne peux pas imaginer ce que ça fait de voir… sa vie être représentée à l’écran. J’espère ne jamais faire quelque chose d’assez intéressant qui donne envie à quelqu’un de faire un film dans lequel je suis un personnage. »

C’est une envie compréhensible, mais aussi : Saturday Night est certainement intéressant. « C’est le film le plus délicat que j’ai jamais réalisé, dans le sens où il ne comporte pas 60 ou 70 scènes consécutives », explique le réalisateur dont les génériques incluent Thank You for Smoking, Juno, Up in the Air et The Front Runner.

« Parce que c’est une scène. Vous pouvez franchir une porte et rencontrer d’autres personnages, mais en fin de compte, tout cela n’est qu’une action continue. Nous suivons essentiellement un personnage (Michaels) alors qu’il se déplace dans un bâtiment, alors qu’un spectacle se déroule et qu’il fait face à tous ces différents obstacles. Et je voulais que le public ait l’impression d’être dans un endroit réel.