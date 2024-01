Jason Priestley dit que son ex-colocataire Brad Pitt ne prendrait pas de douche pendant des jours

Jason Priestley était colocataire avec Brad Pitt – et dit qu’ils voyaient qui pouvait passer le plus de temps sans se doucher.





Lors d’une apparition sur Vivez avec Kelly et Markle Beverly Hills, 90210 l’acteur a parlé de son temps de vie avec le Sept étoile. “Oui, oui, il a été l’un de mes colocataires pendant une brève période.” Priestley a dit. « Nous étions trois à vivre dans un appartement de deux chambres dans un quartier vraiment minable de Los Angeles. »





Priestley a dit que Pitt était un bon colocataire. “Brad n’était pas aussi mauvais que mon autre colocataire, qui était un désastre absolu, mais Brad allait bien”, a-t-il déclaré. « Nous jouions tous à ce jeu pour voir qui pouvait tenir le plus longtemps sans se doucher. J’y pense maintenant, je me dis ‘Mec, comme c’est dégoûtant !’ A quoi étais tu en train de penser?'”





getty (2)





Lorsqu’on lui a demandé qui gagnerait ces concours anti-douche, Priestley a répondu : « Brad, toujours Brad. Je ne pense plus qu’il fasse ça aujourd’hui, mais à l’époque, il pouvait rester longtemps sans se doucher.





Le statut des fosses de Brad a été discuté sporadiquement tout au long de sa carrière. Eli Roth a dit que son Basterds sans gloire sa costar a partagé une astuce rapide pour se rafraîchir sur le tournage du film de guerre de Quentin Tarantino. “Il a expliqué que lorsque vous transpirez et que vous n’avez pas le temps de prendre une douche, il vous suffit de prendre une lingette pour bébé et de la frotter sous vos aisselles.” Roth a dit à PEOPLE en 2009. Roth a déclaré que Pitt lui avait dit : « J’ai six enfants. Tout ce que vous avez à faire c’est de les prendre, quelques lingettes rapides sous les fosses… je reçois [peed] toute la journée. Je n’ai pas le temps de prendre une douche.





En 2013, Pitt lui-même a admis qu’il ne sentait pas toujours incroyable sur un plateau de tournage. En discutant Guerre mondiale Z, il a dit E!, « On ne sent pas toujours aussi bon avec mille extras – moi y compris, d’ailleurs – mais c’est très amusant. Vraiment très amusant.





Pitt semble avoir travaillé sur son hygiène depuis ses années d’artiste affamé. En 2014, Laura Simpson, qui a assisté aux Oscars avec son amie de longue date Jennifer Lawrence, revendiqué que l’acteur « sent bon » sur MySpace. “Je n’ai jamais senti rien de ce que j’ai jamais senti. Finalement, nous lui demandons quelle eau de Cologne il porte et il nous dit : ‘Je ne porte pas d’eau de Cologne, c’est juste mon musc, je suppose.’ Je dois choisir de ne pas le croire parce que ce serait injuste envers l’humanité. »





De même, dans un Spectacle de ce soir entretien, Saturday Night LiveChloe Fineman de ‘s a déclaré qu’elle savait que Pitt « sent bon » après avoir emprunté une de ses perruques pour jouer le Dr Anthony Fauci.





