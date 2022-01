Jason Momoa s’extasie sur sa « fierté » de Zoe Kravitz après s’être séparé de sa mère Lisa Bonet

Malgré sa séparation d’avec Lisa Bonet, Jason Momoa a toujours autant d’amour pour sa belle-fille Zoe Kravitz. Il a jailli qu’il « avait hâte » de la voir en tant que Catwoman dans « The Batman ».

Jason Momoa42 ans, montre son soutien à sa belle-fille Zoé Kravitz33 ans, à la suite de sa rupture avec Lisa Bonnet53. Le Aquaman star a partagé l’affiche pour Le Batman, mettant en vedette Zoe, sur son Instagram et a écrit un doux message, « Tellement fier. ne peut pas attendre. 4 mars je t’aime zozo. Zoe a répondu au doux message de Jason, « Je t’aimeuuuuuuuuu. »

Jason et Lisa, la maman de Zoe, ont annoncé le 12 janvier qu’ils se séparaient après quatre ans de mariage. « Nous partageons les nouvelles de notre famille ~ Que nous nous séparons dans le mariage », lit-on dans la déclaration du couple dans une publication Instagram désormais supprimée. « Nous partageons cela non pas parce que nous pensons que c’est digne d’intérêt ~ Mais pour que ~ pendant que nous menons notre vie, nous puissions le faire avec dignité et honnêteté. »

La déclaration a poursuivi: «L’amour entre nous continue, évoluant de la manière qu’il souhaite être connu et vécu. Nous nous libérons mutuellement ~ pour être ce que nous apprenons à devenir… Notre dévotion inébranlable à cette vie sacrée et nos enfants enseignent à nos enfants ce qui est possible ~ Vivre la prière – Que l’amour prévale J & L. ”

Jason et Lisa ont commencé à se fréquenter en 2005 et se sont mariés en 2017. Ils partagent deux enfants, Lola et Nakoa-Loup. Jason a toujours été un beau-père aimant pour Zoe. « J’espère et je prie pour que ma fille soit aussi talentueuse et aimante et ouverte et proche de sa famille », a déclaré Jason en parlant à La santé des hommes à propos de Zoé en 2020.

Il est même ami avec le père de Zoe, Lenny Kravitz. Il a également noté au point de vente que lui et Lenny « sont devenus si proches de [each other] depuis le saut, ils se réfèrent maintenant les uns aux autres comme ohana, ou famille.

Zoe joue Selina Kyle/Catwoman dans Le Batmanqui devrait sortir le 4 mars. Elle joue aux côtés Robert Pattinson comme Bruce Wayne/Batman, Colin Farrell comme Oswald Cobblepot / Pingouin, Paul Dano comme Edward Nashton/Riddler, Jeffrey Wright comme James Gordon, et plus encore.