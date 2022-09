Jason Momoa se fait couper les cheveux longs pour une cause et les internautes adorent ça

Fidèle à son titre de super-héros Aquaman, Jason Momoa a coupé ses longs cheveux pour une cause et les internautes sont en admiration totale. Une vidéo devenue virale montre l’acteur en train de se faire couper les cheveux. On peut le voir montrer ses tresses coupées dans la vidéo. Avec cela, il demande aux gens de cesser d’utiliser du plastique afin de sauver notre terre et nos océans. La star essaie d’encourager ses fans à les sensibiliser à la crise des plastiques à usage unique.

« Mieux protéger nos terres et nos océans. Nous devons éliminer les plastiques à usage unique de nos vies et de nos mers. Bouteilles en plastique, sacs en plastique, emballages, ustensiles, tout cela », lit-on dans la légende. Regardez la vidéo :

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a attiré beaucoup d’attention sur les réseaux sociaux. Il a plus de 438 000 likes. “Ça va être mignon à nouveau comme les jours de Baywatch !?” a écrit un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit : « Les cheveux repoussent et c’est pour une bonne cause ! Je suis sûr que ça aura l’air incroyable.

Ce n’est pas la première fois que l’acteur fait cela. Plus tôt en 2019, Momoa a fait ses adieux à sa barbe emblématique après sept ans sans se raser, le tout pour une bonne cause. Il s’est filmé en train d’abandonner ses poils épais sur le visage pour la première fois depuis 2012. “Au revoir Drogo, Aquaman, Declan, (et) Baba”, a-t-il légendé le clip, faisant référence à ses personnages respectifs de “Game of Thrones”, le blockbuster de DC Comics, et les séries télévisées “Frontier” et “See”. “Je rase cette bête, il est temps de changer.”

La vidéo de toilettage a été téléchargée sur YouTube dans le cadre de la collaboration de Momoa avec des responsables de la Ball Corporation pour promouvoir une nouvelle gamme d’eau en conserve, fabriquée en aluminium «100% recyclable».

Le but du tournage était d’encourager les fans à faire un changement majeur dans leur vie et à devenir plus respectueux de l’environnement.

