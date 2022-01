Jason Momoa repéré à l’extérieur de la camionnette dans laquelle il aurait vécu après la séparation de Lisa Bonet – Photos

Un peu plus de deux semaines après avoir annoncé sa séparation d’avec Lisa Bonet, Jason Momoa a été photographié en public. Il a été vu en train de sortir du camping-car dans lequel il aurait vécu depuis la rupture.

Jason Momoa a été photographié à Los Angeles cette semaine, juste la deuxième fois qu’il a été vu publiquement depuis qu’il a confirmé la fin de sa relation avec sa femme Lisa Bonnet. Sur les photos, que vous pouvez voir ici, Jason a secoué un t-shirt déchiré et un jean, avec ses longs cheveux lâchés et bouclés. Il avait des poils ébouriffés sur le visage et portait des lunettes. Les photos de Jason ont été prises sur la propriété de son ami à Los Angeles, qui serait à quelques kilomètres de la maison qu’il partageait avec Lisa. Lisa vit toujours dans la maison du couple avec leurs deux enfants.

Quant à Jason, il aurait résidé dans un camping-car sur la propriété de son ami. Les photos montrent Jason à l’extérieur de la camionnette, qu’il a utilisée comme résidence lors de tournages de films dans le passé. L’acteur a fait personnaliser la camionnette en 2018 pour qu’elle soit habitable.

Jason et Lisa, qui se fréquentent depuis 2005, étaient mariés depuis plus de quatre ans au moment où ils ont annoncé leur séparation le 12 janvier. Dans un communiqué, Jason a admis que les récents « temps de transformation » avaient conduit à la fin de la relation. . « Nous nous séparons dans le mariage », a-t-il écrit sur Instagram. Nous partageons cela non pas parce que nous pensons que c’est digne d’intérêt, mais pour que, dans notre vie, nous puissions le faire avec dignité et honnêteté.

Il a également juré que son dévouement et celui de Lisa envers leurs deux enfants resteront « inébranlables » après la séparation. Les deux partagent une fille, Lolané en 2007, et un fils, Nakoa-Loupné en 2008.

Jason est aussi extrêmement proche de la fille de Lisa, Zoé Kravitzqu’elle partage avec son ex-mari, Lenny Kravitz. En début de semaine, le Aquaman La star a prouvé qu’il était toujours en bons termes avec Zoe, en la félicitant publiquement pour son rôle dans le prochain film, Le Batman, sur Instagram. Il a partagé une affiche du film, qu’il a sous-titrée: «Si fier. Je ne peux pas attendre. Le 4 mars, je t’aime zozo. Lisa n’a pas encore été vue en public depuis l’annonce de la scission.