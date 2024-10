Jason Momoa réagit gentiment au cliché de sa petite amie Adria Arjona

Jason Momoa a réagi à la dernière photo de sa petite amie actrice Adria Arjona sur une plateforme de médias sociaux.

L’acteur de 44 ans a montré publiquement son affection sur la photo de sa petite amie de 32 ans qu’elle a publiée sur son compte Instagram.

Jason Momoa a confirmé sa romance avec sa petite amie Adria Arjona en mai

Le Cligner des yeux deux fois L’actrice a partagé une série de superbes photos. Sur l’une des photos, on pouvait voir l’actrice vêtue d’une robe de couleur crème avec de petites découpes en forme d’œillets en forme de fleur.

L’actrice portoricaine, qui a pris les clichés pendant son séjour en Italie, a écrit en légende : « A l’année prochaine, Italie ».





Ce à quoi Momoa a répondu en laissant une chaîne d’emoji coeur rouge dans la section commentaires.

Jason, qui était auparavant marié à l’actrice Lisa Bonet, a confirmé sa romance avec sa petite amie en mai.

De plus, le Aquaman L’acteur et Bonet ont annoncé leur séparation en janvier 2022 et ont finalement demandé le divorce en janvier 2024, la date de séparation étant fixée à octobre 2020.

Le Un film Minecraft la star et son ex-femme partagent deux enfants ; Lola, fille de 17 ans, et son fils Nakoa-Wolf, 15 ans.