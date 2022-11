Jason Momoa montre ses fesses dans le malo hawaïen traditionnel : “En fait, je n’aime même plus porter de vêtements”

Jason Momoa a laissé peu de place à l’imagination lors de son apparition mercredi soir sur “Jimmy Kimmel Live”.

Pendant le segment, Kimmel, 54 ans, a affiché une photo Instagram que l’acteur de 43 ans a récemment publiée qui le montrait portant un pagne beige lors d’un voyage de pêche.

“Je veux vous poser des questions sur cette photo, car cela se passe, je suppose, à Hawaï. Vous pêchez en haute mer là-bas. Aucun des autres gars n’en porte”, a déclaré Kimmel aux rires du public.

“C’est un malo. C’est ce que portent les Hawaïens”, a expliqué Momoa.

“Je fais une émission. Je suis créateur, scénariste, réalisateur et producteur de cette série Apple intitulée” Chief of War “, et ce sont toutes les années 1780, 1790 à Hawaï.

“C’est ce que je porte tous les jours. Je me préparais juste pour le rôle, et j’aime entrer dans le personnage. Et donc je bronzais mon a– blanc.”

La star d'”Aquaman” est arrivée sur le plateau vêtue d’un pyjama en satin violet et d’un manteau en velours rose orné de glands dorés et de boutons colorés. Il a dit que c’était son costume dans son prochain film Netflix “Slumberland”.

Il a dit à Kimmel qu’il trouvait le costume malo de son personnage de “chef de guerre” très confortable.

“En fait, je n’aime même plus porter de vêtements”, a déclaré Momoa. “Je suis dedans tous les jours. Je le porte tout le temps.”

“Est-ce que tu portes ça, genre, sous tes vêtements en ce moment ?” a demandé Kimmel.

“Bien sûr,” répondit Momoa.

Kimmel a répondu: “Êtes-vous vraiment? Est-ce qu’il est fait de cuir? J’ai du mal à comprendre ce que c’est euh …”

Momoa s’est alors levé et a enlevé sa veste sous les applaudissements du public. Il enleva sa chemise et baissa son pantalon de pyjama pour révéler le malo.

Le natif d’Hawaï s’est retourné en cercle pour donner au public et à Kimmel une vue complète de son dos nu. Il s’est ensuite tourné sur le côté et s’est trémoussé pendant que le public applaudissait.

“Chief of War” est le premier projet d’écriture télévisée de l’ancien de “Game of Thrones”. Selon Variety, la série Apple+ en huit épisodes suivra “l’histoire de l’unification et de la colonisation d’Hawaï d’un point de vue indigène”.

Par Town & Country, un résumé de l’intrigue de la série limitée dramatique historique dit: “Cette aventure épique commence au tournant du 18ème siècle lorsque les quatre principaux royaumes d’Hawaï étaient en état de guerre.

“Basé sur l’histoire vraie de Ka’iana, un chef de guerre qui voyage dans le monde extérieur et en apprend plus sur les hommes qui envahissent son île natale.

“Sachant que les royaumes séparés finiront par s’effondrer sous le poids des intérêts étrangers, il rentre chez lui et rejoint une campagne sanglante pour unir les îles en guerre afin de les sauver de la destruction.”

Le tournage de la série est en cours en Nouvelle-Zélande. Momoa sera ensuite vu jouer l’excentrique hors-la-loi Flip dans “Slumberland”. Le film d’aventure fantastique fait ses débuts sur Netflix le 22 novembre.