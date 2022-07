Jason Momoa impliqué dans un accident frontal avec un motard en Californie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’acteur Jason Momoa a été impliqué dans un accident frontal impliquant un motocycliste sur une autoroute de la région de Los Angeles au cours du week-end, selon la California Highway Patrol.

L’acteur d'”Aquaman” et de “Game of Thrones” conduisait sur Old Topanga Road à Calabasas, en Californie, juste avant 11 heures dimanche, lorsqu’un homme de 21 ans à moto a traversé la ligne médiane et s’est écrasé de plein fouet sur son 1970 Oldsmobile.

La California Highway Patrol a déclaré que le motocycliste avait heurté le côté avant gauche de la voiture de Momoa et avait été éjecté de la moto.

Momoa, 42 ans, est sorti de sa voiture pour aider le motocycliste et a signalé au conducteur qui passait d’appeler le 9-1-1. La California Highway Patrol a déclaré que Momoa n’avait pas été blessé.

LE « MANQUE DE CHIMIE » DE JASON MOMOA ET AMBER HEARD A RÉDUIT SON RÔLE DANS « AQUAMAN 2 », DIT SON AGENT

Le motocycliste a été transporté dans un hôpital de la région pour des blessures mineures ne mettant pas sa vie en danger.

JASON MOMOA S’EXCUSE APRÈS AVOIR PRIS DES PHOTOS À L’INTÉRIEUR DE LA CHAPELLE SIXINE

On ne sait pas pourquoi le motocycliste a franchi la ligne médiane. Aucune accusation n’a été déposée dans l’accident.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Momoa joue dans le nouveau “Aquaman et le royaume perdu”, qui devrait sortir en mars 2023.