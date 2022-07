Jason Momoa et Eiza Gonzalez réunis pour une balade à moto : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





On dirait que l’amour est à nouveau dans l’air ! Un peu plus d’un mois après que les rapports les aient séparés, Jason Momoa et Eiza González semblent être de retour ! La Aquaman étoile et la Ambulance L’actrice a été aperçue en train de se mettre à l’aise lors d’une balade à moto à travers Malibu le jeudi 28 juillet. ici. La paire semble certainement essayer une autre fois!

En juin, on a dit que Jason et Eiza se séparaient peu de temps après qu’il ait été confirmé qu’ils étaient un élément. “Ce sont juste des gens très différents”, a déclaré une source Personnescomme un autre plat, “Ils s’aiment beaucoup après avoir fréquenté tranquillement pendant un certain temps avant que cela ne devienne public, [but] ils sont à différentes étapes de la vie. Les retombées semblaient abruptes car les stars venaient juste de déclencher des rumeurs d’amour en avril après que Jason ait été vu à la première d’Eiza de Ambulance.

Bien qu’ils aient gardé leur relation au plus bas, une fois que la nouvelle s’est répandue que les deux étaient un élément, une source a déclaré HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT qu’Eiza était “excitée” de voir ce qui pourrait se développer entre la paire. L’initié a insisté sur le fait que les deux étaient toujours célibataires, car Eiza se concentrait sur sa carrière et Jason venait de sortir de sa séparation avec son ex-femme. Lisa Bonnet.

“Jason s’amuse vraiment en ce moment”, a expliqué notre initié à l’époque. “Il n’a pas vu Eiza depuis très longtemps, donc les choses ne sont pas encore si sérieuses. Il n’a pas l’intention de s’installer avec qui que ce soit pour le moment, mais il voit du potentiel et veut continuer à mieux la connaître.

En janvier, Jason et Lisa ont annoncé qu’ils se séparaient après quatre ans de mariage et 16 ans de fréquentation. Dans une déclaration donnée à l’époque, l’ancien couple a déclaré qu’ils se séparaient pour “se libérer mutuellement pour être ce que nous apprenons à devenir”. Le duo emblématique partage deux enfants : sa fille Lola14 ans et fils Nakoa-Loup, 11.