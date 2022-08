Jason Momoa et Eiza Gonzalez photographiés lors d’une balade à moto en Californie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jason Momoa et Eiza Gonzalez ont été aperçus en train de faire un tour sur sa moto Harley-Davidson à Malibu, en Californie, le 27 juillet. C’était la première fois que le couple était vu en public après leur brève rupture et l’accident de la circulation de Momoa.

L’acteur “Aquaman” portait un sweat-shirt rose avec un pantalon de couleur beige et des bottes noires tandis que l’actrice “Fast & Furious” arborait une veste de style universitaire avec des manches jaunes, un pantalon vierge et une paire de baskets blanches tout en se tenant fermement à son beau pendant qu’elle monté à l’arrière de la moto.

Les deux ont commencé à se fréquenter plus tôt cette année après la séparation de Momoa de son ex-femme, Lisa Bonet. Le couple a été marié pendant cinq ans et a divorcé début 2022. Ils ont deux enfants ensemble.

Momoa et González se seraient séparés après seulement quelques mois de fréquentation. Mais ils ont ensuite été repérés à Londres trois semaines avant leur dernière virée.

Le couple voyageait sur Topanga Canyon Road en Californie, selon E! News, non loin de l’endroit où Momoa a eu une collision trois jours auparavant. Momoa conduisait une voiture et a eu une collision avec un motocycliste. Momoa n’a pas été blessé et le conducteur de la moto en a subi des blessés mineurs.

Une source a déclaré à E! que Momoa “voyait toujours Eiza”.

“Ils essaient de continuer et ne savent pas où cela mènera. Ça marche pour l’instant, comme ça”, a ajouté la source.

Les deux “travaillent et voyagent beaucoup, donc ça a été difficile, mais ils se voient quand ils le peuvent et aiment vraiment être ensemble. Ils espèrent pouvoir continuer et prévoient de se rendre visite aussi souvent qu’ils peut”, a déclaré une autre source à E!.

En plus de la suite à venir du film original “Aquaman”, Momoa joue également, écrit et produit une série Apple + intitulée “Chief of War” qui tourne à Hawaï, d’où Momoa est originaire.