Jason Momoa coupe ses longues mèches emblématiques pour soutenir l’élimination du plastique à usage unique de la planète

La star d'”Aquaman” Jason Momoa arbore un nouveau look après avoir coupé ses longs cheveux emblématiques pour sensibiliser le public à une cause qui lui tient à cœur.

L’acteur de “Game of Thrones” a fait la chronique de la coupe de cheveux monumentale sur Instagram, en publiant une vidéo du processus sur son flux lundi.

Dans la vidéo, Momoa a brandi deux tresses que le coiffeur venait de couper, expliquant à ses fans qu’il avait décidé de se raser les cheveux, en plaisantant qu’il n’avait jamais senti le vent souffler sur la zone nouvellement rasée de sa tête.

Il a continué à parler à ses fans pendant que le coiffeur lui rasait le reste de la tête. Momoa a expliqué la raison de se raser la tête, partageant qu’il le faisait afin de sensibiliser aux effets secondaires négatifs du plastique à usage unique et d’encourager ses fans à s’efforcer de l’éliminer de leur vie.

“J’en ai marre de ces bouteilles en plastique. Nous devons arrêter”, a-t-il déclaré. “Des fourchettes en plastique, tout ça. Ça va juste dans notre terre. Ça va dans notre océan. Je suis ici à Hawaï en ce moment et rien que de voir des choses dans notre océan, c’est tellement triste. Alors s’il vous plaît, tout ce que vous pouvez faire pour éliminer le plastique à usage unique de votre vie, aidez-moi.”

Momoa a évoqué le fait que les bouteilles d’eau réutilisables en aluminium sont largement disponibles de nos jours et que l’alternative en plastique n’est plus nécessaire.

“Les bouteilles en plastique sont ridicules”, a déclaré Momoa. “Apportez votre cantine, ou maintenant tout le monde fabrique de l’aluminium, ce qui est fantastique. Alors, aloha. Nous allons continuer.”

Dans le passé, Momoa s’est rasé la barbe pour tenter de faire passer le même message à ses fans. En 2019, il a annoncé avoir créé sa propre entreprise, Mananalu, qui vendait de l’eau potable dans des bouteilles en aluminium réutilisables plutôt que dans des bouteilles en plastique.

L’acteur a en outre fait passer son message dans la légende de la vidéo, où il a encouragé les fans à travailler ensemble pour garder les océans propres et à leur tour protéger la vie de toutes les créatures marines qui pourraient potentiellement être endommagées par le plastique, qui se retrouve dans le océan.

“Voici un nouveau départ, répandons l’aloha”, a-t-il écrit. “Soyons meilleurs pour protéger nos terres et nos océans. Nous devons éliminer les plastiques à usage unique de nos vies et de nos mers. Bouteilles en plastique, sacs en plastique, emballages, ustensiles, tout cela. Allons aloha notre ‘āina ensemble aloha j. @ mananalu.water.”

Momoa tourne actuellement “Fast X”, le 10e volet de la franchise principale “Fast and the Furious” et le 11e volet de la franchise lorsque les retombées sont comptées. Ce sera la première apparition de Momoa dans la franchise.

Il avait précédemment expliqué à quel point il était difficile de trouver des rôles pendant un certain temps après la fin de son rôle de Khal Drogo dans “Game of Thrones”.

“Je veux dire, nous étions affamés après” Game of Thrones “. Je ne pouvais pas trouver de travail. C’est très difficile quand on a des bébés et qu’on est complètement endetté”, a-t-il déclaré à InStyle. “Les gens pensaient que je ne parlais pas anglais… ils ne savaient pas que je jouais un rôle. Je ne ressemble en rien à Drogo.”

Depuis, il a joué dans des films à succès tels que “Justice League”, “Aquaman”, “Dune” et “Fast X”.