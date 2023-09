Jason Momoa brille dans la bande-annonce d’Aquaman et le Royaume perdu

Aquaman BYKE

Après des mois de buzz sur les réseaux sociaux, Warner Bros. Pictures enfin a sorti la bande-annonce tant attendue de Aquaman et le royaume perdu mettant en vedette Jason Momoa en tant que roi de l’Atlantide, désormais mari et père chargé de protéger le monde sous-marin.

« N’ayant pas réussi à vaincre Aquaman la première fois, Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II), toujours animé par le besoin de venger la mort de son père, ne reculera devant rien pour faire tomber Aquaman une fois pour toutes », selon le synopsis officiel.

Cette fois, il est plus redoutable que jamais, maniant le pouvoir du mythique Trident Noir qui libère une force ancienne et malveillante.

Pour le vaincre, Aquaman se tournera vers son frère emprisonné Orm, l’ancien roi de l’Atlantide, pour forger une alliance improbable.

Ensemble, ils doivent mettre de côté leurs différences afin de protéger leur royaume et de sauver la famille d’Aquaman et le monde d’une destruction irréversible.

Découvrez la bande-annonce EPIC ci-dessous :

Dirigé par James Wan, Aquaman et le royaume perdu aussi des étoiles Nicole Kidman comme Atlanna – une leader et une mère féroce, Patrick Wilson en tant que demi-frère/ennemi juré d’Orm-Aquaman qui devient un allié réticent, et Ambre entendue en tant que reine de Mera-Atlantis et mère de l’héritier du trône dans la suite du film DC le plus rentable de tous les temps.

« Ce que j’aime entre celui-ci et le premier, c’est que vous voyez vraiment la croissance d’Arthur », a déclaré Wan dans un message. interview avec CE. « Il commence comme ce genre de vagabond, et dans le second, il a finalement une plus grande direction sur ce qu’il veut faire de sa vie. S’il y en a un troisième, c’est ce qu’il devrait être ; cela devrait faire grandir ces personnages parce que je pense que nous avons placé certaines choses à un bon endroit dans le deuxième film sur lesquelles vous pouvez certainement vous inspirer dans un troisième. Je n’ai pas d’histoires, mais faire évoluer les personnages est la chose la plus importante à laquelle je pense la prochaine fois. Aquaman le film devrait parler.

Aquaman et le royaume perdu nage dans les salles le 20 décembre 2023.