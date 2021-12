Jason Momoa affiche un physique ciselé après le tournage de la suite d »Aquaman’ à Hawaï

Il y a une raison pour laquelle il est « Aquaman ».

Jason Momoa a récemment été aperçu en train de prendre un bain rafraîchissant à Hawaï, où il a profité du soleil pendant la saison des vacances.

Le torse nu de 42 ans a ensuite sauté sur sa moto pour montrer son physique et son art corporel parfaitement ciselés. L’acteur, qui a d’abord gardé sa crinière de super-héros ébouriffée, a ensuite opté pour un chignon plus pratique.

Momoa s’est détendu dans son pays d’origine après avoir terminé le tournage de la suite de « Aquaman » ce mois-ci. Il a profité de la beauté du Pacifique en faisant du paddle, de la natation et du surf.

JASON MOMOA TESTE POSITIF POUR LE COVID PENDANT LE TOURNAGE ‘AQUAMAN 2’

En octobre, Momoa a confirmé les rumeurs selon lesquelles il s’était blessé sur le tournage de « Aquaman and the Lost Kingdom » lors de son apparition dans « The Ellen Show ».

« Je vieillis », a répondu l’acteur lorsqu’il a été interrogé sur les rumeurs par l’animatrice Ellen DeGeneres.

« J’ai foiré mes yeux », a admis Momoa. « Je viens d’avoir quelque chose dedans qui l’a un peu coupé, et puis je dois me faire opérer, j’ai une hernie, j’ai des côtes. Je me fais juste tabasser. »

« Ça va être un super film, tu vas l’adorer », a-t-il ajouté pour rassurer le public.

Momoa n’est pas étranger à se blesser. L’acteur avait précédemment révélé qu’il s’était cassé le fémur et s’était blessé au visage, laissant une cicatrice. Momoa a également été touché par un cascadeur lors du tournage de « Braven » en 2018.

« J’ai été assommé », a expliqué l’acteur, cité par Yahoo! Des nouvelles. « Un cascadeur m’a frappé. Il m’a pris au dépourvu. Nous n’avons pas établi de contact visuel, et il m’a frappé avant que je puisse l’attraper, et tout est devenu noir. »

La star d’action de 6’4″ a précédemment crédité la « génétique » de son corps sculpté prêt pour la caméra.

« Les Hawaïens sont de grandes personnes », a-t-il déclaré La santé des hommes en novembre 2020. « Je fais beaucoup d’escalade. Peut-être que je suis un singe. J’aime la façon dont on se sent. J’aime être à l’envers. J’ai toujours aimé grimper aux arbres quand j’étais enfant et me balancer dans la brise. Mais soulever des poids est un défi . »

Sa femme, Lisa Bonet, s’intéresse davantage au Pilates et au yoga, ce qui s’est avéré être un défi pour Momoa.

« Alors j’ai essayé le yoga l’autre jour, et c’était la chose la plus difficile que j’aie jamais faite de ma vie », a admis Momoa. « Je préfère squatter une voiture. Grimper à El Capitan serait plus facile que de faire deux heures de yoga. Je ne peux plus me pencher! Mes ischio-jambiers sont si tendus. C’est pathétique. Je me souviens d’une fois où j’étais tout attelé pendant ‘ Conan le Barbare », et j’étais dans un cours de yoga avec ces dames plus âgées à Topanga et tout le monde levait juste les bras et je me disais, [screams] ‘C’est si difficile!’ «

Momoa et Bonet, 54 ans, se sont mariés en 2017. Ils partagent deux enfants.

Lauryn Overhultz de Fox News a contribué à ce rapport.