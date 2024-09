Jason Momoa accusé d’avoir « crié » sur les membres de l’équipe sur le tournage de « Minecraft »

Un membre du casting a accusé Jason Momoa d’avoir eu un comportement toxique envers son équipe sur le tournage de son prochain film d’action en direct « A Minecraft Movie ».

La star de YouTube Valkyrae, 32 ans, a fait ces déclarations lors de son apparition sur la chaîne du streamer JasonTheWeen le vendredi 13 septembre, au cours duquel ils ont répondu à des questions tout en mangeant des ailes épicées à la « Hot Ones ».

JasonTheWeen a demandé quelle était sa « pire expérience avec une célébrité ou un streamer », en demandant « Qui est ce connard ? »

Jason Momoa, vu ici en janvier, a été accusé d’avoir maltraité les membres de l’équipe sur le tournage de son film d’action « A Minecraft Movie » Getty Images

La star du streaming, Valkyrae, a traîné Momoa lors d’une apparition sur la chaîne Youtube de JasonTheWeen le 13 septembre. YouTube/JasonTheWeen en direct

La joueuse a déclaré avoir été témoin de l’explosion présumée de Momoa sur le plateau alors qu’elle faisait une apparition dans le film d’action en direct. YouTube/JasonTheWeen en direct

Valkyrae, bien qu’hésitante au début, s’est souvenue d’avoir fait une apparition dans le film, qui sortira en 2025, et a répondu : « Je dirais Jason Momoa. »

La personnalité des réseaux sociaux a affirmé avoir vu la star d’« Aquaman », 45 ans, « maltraiter certains membres de l’équipage ».

« C’était assez décevant », a-t-elle déclaré, admettant que l’incident s’est déroulé « après une scène très intense ».

« C’était une scène très émouvante, donc peut-être qu’il était toujours dans son personnage », a-t-elle suggéré.

Elle a affirmé avoir vu la star d’« Aquaman » « maltraiter certains membres de l’équipage ». valkyrae/Instagram

« Il était juste en colère. Vraiment en colère et il criait, a-t-elle affirmé. valkyrae/Instagram

La copropriétaire de 100 Thieves a déclaré qu’elle était « surprise » par la façon dont il traitait certains membres de l’équipage.

« Il était vraiment en colère contre eux parce qu’ils ne faisaient pas quelque chose correctement, comme préparer le plan et tout ça, et il était juste en colère », a-t-elle poursuivi, ajoutant qu’il « criait ».

« Je me suis dit : « Ce n’est pas un bon environnement de travail, je ne serais pas heureux de travailler dans ces conditions. »

Le représentant de Momoa n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Page Six.

Valkyrae a ajouté que le plateau de tournage n’était « pas un bon environnement de travail ». Photos de Warner Bros.

L’ancienne star de Twitch a admis qu’elle avait été « surprise » par les actions de Momoa. Photos de Warner Bros.

Plusieurs fans de l’ancien acteur de « Game of Thrones » ont pris sa défense sur X.

« Je ne prends pas au sérieux un mot de ce qu’elle dit. Parlez d’une source non crédible 😂😂 », a écrit un internaute sur les réseaux sociaux.

« Tout ce que je sais, c’est que si elle n’est pas honnête, cela sera rapidement découvert », a déclaré une deuxième personne, suivie d’une troisième : « Shawty a dit qu’il criait sur les gens parce qu’ils ne faisaient pas bien leur travail… Il ne prend pas au sérieux un autre mot qu’elle dit 😂. »

Plusieurs fans ont pris la défense de l’acteur. Instagram

Le représentant de Momoa n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Page Six. Prideofgypsies/Instagram

Valkyrae, née Rachell Marie Hofstetter, a fait un tabac sur Twitch en diffusant ses jeux Fortnight en 2018.

Deux ans plus tard, elle signe un contrat exclusif avec YouTube et poursuit depuis sa carrière de streaming sur la plateforme, où sa chaîne compte plus de 4 millions d’abonnés.

Depuis 2020, elle est restée la streameuse féminine la plus regardée sur YouTube et a été nommée « Créatrice de jeux vidéo de l’année 2021 » par AdWeek et a figuré sur la liste « 30 Under 30 » de Forbes en 2022.