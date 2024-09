Jason Martin fait rage sur la côte ouest avec un discours enflammé sur « Kill Switch »

Adin Ross fait des allers-retours avec AD et Smac TDE après que le rappeur torontois Top 5 ait menacé Kendrick Lamar sur son stream

Top5 : « Moi et Drake… on va passer la vidéo Not Like Us et on va regarder tous les négros de la vidéo et on va faire leurs devoirs »

Smac : « nous… pic.twitter.com/JYVS7otHbG

– SON (@itsavibe) 27 septembre 2024

@itsavibe