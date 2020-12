Jason Manford a plaisanté à propos de la neige dans sa « nouvelle maison » dans une cascade effrontée sur les réseaux sociaux.

Le comédien de 39 ans a décidé de faire passer le Bramall Hall de Stockport comme sa nouvelle maison, mais les fans ont rapidement repéré le truc.

S’adressant à Twitter, Jason rayonnait d’une oreille à l’autre alors qu’il posait dans un chapeau et une écharpe alors qu’il se tenait devant l’énorme manoir Tudor.

Jason semblait être sorti pour une promenade autour du magnifique manoir et il y avait une couche de neige croustillante sur le sol.

« Il neige dans notre nouvelle maison ce matin, » plaisanta Jason à côté du claquement.

Les fans ont trouvé la blague assez drôle, avec une écriture: « Vous devriez être un comédien. »

Un troisième a écrit: « Vous savez que certains vont prendre cela au sérieux, n’est-ce pas?! High five Manford. »

Alors que Jason ne plaisantait qu’à propos de sa « nouvelle maison », le comédien a récemment partagé de nombreux clichés alors que la famille déballait des boîtes après avoir emménagé dans une propriété récemment rénovée.

Ces dernières semaines, le père de six enfants a partagé des photos du salon rempli de boîtes alors qu’ils tentaient de déballer avant les fêtes.





La star de la télévision a également dévoilé un énorme sapin de Noël que la famille avait installé dans sa nouvelle cuisine décloisonnée.

L’arbre était si grand qu’il a jeté un coup d’œil à travers la lumière du ciel de la nouvelle maison.

« Eh bien, c’est peut-être encore un chantier de construction, mais nous pouvons toujours apporter l’esprit de Noël!

Le plus grand arbre que nous ayons jamais eu! », A écrit Jason.

En plus d’avoir un Noël très chargé, Jason a pris le temps de partager un message festif touchant avec ses abonnés alors qu’il réfléchissait à cette année inhabituelle.

« Les choses vont mieux, n’est-ce pas, il y a des pousses vertes d’espoir partout. Alors passons à travers cette période étrange et quand nous serons plus vieux, nous pouvons regarder en arrière à cette époque et ‘se souvenir de l’année 2020, Je me suis juste assis et j’ai regardé Netflix et j’ai applaudi tous les jeudis soirs, c’était moi qui faisais ma part. ‘ »

« Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et une bonne année », a ajouté Jason.

