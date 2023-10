JASON Manford a laissé les fans divisés après avoir appelé à l’interdiction des devoirs « taureaux *** » lors d’une dispute grossière.

Le comédien de 42 ans s’est retrouvé dans un débat enflammé en ligne après avoir suggéré de lancer une pétition auprès du gouvernement pour empêcher que du travail supplémentaire soit renvoyé de l’école à la maison.

Jason s’est même comparé au footballeur Marcus Rashford, qui a fait campagne avec succès pour offrir des repas scolaires gratuits aux enfants pendant le confinement.

Écrivant sur Twitter, la star de Starstruck a déclaré : « Je le pensais quand j’étais enfant et maintenant je le pense en tant qu’adulte : les devoirs, c’est des conneries*** !

« Cela vous entraîne à penser que votre temps à la maison ne vous appartient pas non plus, qu’il y a toujours quelque chose à faire, que vous ne pouvez pas en faire assez dans la journée, peu importe à quel point vous travaillez dur ! Qui est avec moi?”

Jason a ajouté : « Qu’est-ce que tu en penses ? Devons-nous lancer une de ces pétitions gouvernementales ?

« Je pourrais être comme Marcus Rashford, mais au lieu d’offrir des dîners scolaires gratuits aux enfants, je me suis simplement débarrassé des devoirs !

« Mon Dieu, je serais un héros pour les générations futures ! Non, un Dieu !

Mais tout le monde n’était pas d’accord avec l’idée folle de Jason.

L’un d’eux lui a dit : « Supposons que vos enfants héritent de votre fortune. D’autres enfants font leurs devoirs pour avoir un avantage sur le marché du travail des enfants non festifs.

Jason a répondu avec deux emojis « pleurer de rire », en disant : « Fortune ?. P*** drôle.

Un autre critique a également réussi à convaincre Jason en le qualifiant de « socialiste champagne ».

L’adepte a déclaré à Jason : « Parle comme quelqu’un qui a gagné suffisamment d’argent pour ne pas se soucier d’avoir une éducation et qui se sent en droit de critiquer ceux qui aspirent à s’améliorer par leurs propres efforts. Un socialiste champenois classique.

Clairement agacé, Jason a répondu : « Oh, va te faire foutre ! Tellement ennuyé de c**** comme toi.

Mais un autre est intervenu : « Il a raison, même si Manford, espèce de connard pompeux. Les enfants doivent travailler, ils doivent comprendre la corruption.

« Vous avez eu de la chance parce que vous avez du talent. Donc, vous n’obligez pas vos enfants à faire leurs devoirs, c’est votre décision, mais vous appelez les gens à agir *** sur les réseaux sociaux parce que… eh bien, il a raison.

Jason a répondu en disant au type : « Ne sois pas ac*** aussi. »

Malgré les critiques, Jason a également reçu un soutien pour sa campagne.

Il a organisé un sondage demandant aux gens de voter pour ou contre les devoirs.

Une option disait : « Les devoirs sont une excellente idée. » Le second a déclaré : « Les devoirs sont terribles. »

Au total, 11 178 personnes ont répondu au sondage de Jason, dont 86,1 pour cent ont déclaré que « les devoirs sont terribles ». Seuls 13,9 pour cent conviennent que « les devoirs sont une excellente idée ».

Un partisan a déclaré à Jason : « Tout à fait d’accord – et je suis directeur (entre autres choses). La recherche montre que cela a peu d’impact sur l’apprentissage.

« À mon avis, ça a de la valeur en 6e. En dehors de cela, jouez, lisez, détendez-vous, passe-temps et intérêts.

Un autre a ajouté : « Je suis un enseignant qui est d’accord avec vous. Tant de devoirs ne sont qu’un travail fastidieux qui n’a d’autre fonction que de se conformer au système.

«C’est une pression inutile pour les familles. Une fois que les jeunes auront passé leurs examens, ils devront réviser et peut-être terminer leurs cours, mais pas avant.

Et un troisième a écrit : « Je dis cela aussi. C’est comme si je faisais un quart de travail de 12 heures, puis rentrais chez moi et devais faire un peu plus quand je rentrais à la maison. Ils ont fait leurs heures à l’école. Laissez-les se reposer.

