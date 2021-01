Le comédien Jason Manford s’est décroché un nouveau rôle passionnant en tant que quizmaster pour la nouvelle émission de BBC Unbeatable.

La star de la télévision, âgée de 39 ans, a été choisie par les patrons pour présenter sa propre émission de jour, qui impliquera quatre candidats en compétition pour donner la meilleure réponse à une série de questions.

Cela devrait être une énorme affaire pour Jason, qui a grandi en regardant des émissions de quiz avec sa mère et sa nana – donc cela lui tient à cœur.

Il a déclaré au Sun: «Je sais à quel point les quiz de jour sont importants pour beaucoup de gens.

«Ils font tourner le cerveau, ils gloussent et j’ai vraiment hâte de faire partie de ce nouveau passionnant.

« Ce qu’il y a de bien avec Imbattable, c’est que vous n’avez même pas besoin de connaître la réponse réelle pour paraître intelligent. »

Imbattable sera projeté plus tard cette année sur BBC1 à la vue de tous.

C’est la deuxième tentative du comédien pour organiser un quiz pour la chaîne de télévision, car il a déjà présenté First & Last.

Jason s’est ouvert à d’autres opportunités ces dernières années après avoir commencé sa carrière de haut vol en tant que comédien.

Plus tôt l’année dernière, il a également commencé à travailler comme chauffeur-livreur en Islande pour aider pendant la pandémie.

Il a plaisanté sur Absolute Radio: « En fait, j’ai pu devenir un pilote islandais, ce qui était merveilleux. J’ai adoré, je me suis assis haut dans ma camionnette en regardant les gens, à la fois moralement et littéralement. »

