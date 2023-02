Jason Lee demande à La La Anthony si elle sortirait avec une co-star

La La Anthony est mise au courant des rumeurs selon lesquelles elle et Da’Vinchi sont plus que juste BMF costars dans une toute nouvelle interview.

Nous avons un clip exclusif de Le spectacle de Jason Lee avec La La Anthony et Da’Vinchi. Les deux co-stars ont déclenché des rumeurs de rencontres et Jason les fait enfin parler de leur statut. Découvrez le clip ci-dessous.





Welp… Je suppose que ces deux-là n’ont vraiment pas mélangé travail et plaisir. Pensez-vous que le refus était assez fort ? Vous avez des doutes ? Nous connaissons quelques personnes qui craquent pour Da’Vinchi et qui seront heureuses d’apprendre cette nouvelle. Selon vous, qui ferait un bon match pour lui? Et La La ? Nous aimerions vraiment la voir heureuse après tant de hauts et de bas dans son mariage avec Melo !

Connectez-vous ce soir pour regarder l’intégralité de l’interview sur Le spectacle de Jason Lee lors de sa première sur la chaîne linéaire de REVOLT le mardi 17 janvier avec des épisodes hebdomadaires diffusés à 22 h HE et sur la plateforme numérique de REVOLT le mercredi.

Animé par le PDG et fondateur de HollywoodUnlocked, Jason Lee, Le spectacle de Jason Lee est un talk-show brut et non filtré qui couvrira des sujets d’actualité, des interviews de célébrités, des jeux interactifs et des appels en direct avec sa base de fans GAG NATION. Ce talk-show donne un aperçu brut derrière le rideau de la façon dont Jason a déverrouillé le secret du succès à Hollywood et a construit un empire de marque en constante évolution. Le nouveau format de talk-show met en lumière l’impressionnante carrière de Lee dans les médias et son ascension fulgurante vers la notoriété culturelle; ayant construit la principale plate-forme d’informations sur le divertissement HollywoodUnlocked et s’étant imposé comme l’un des principaux critiques culturels et confident des célébrités.