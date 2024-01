Jason Kidd – Luka Doncic est meilleur que Dirk Nowitzki, dans le royaume de Michael Jordan

L’entraîneur des Dallas Mavericks, Jason Kidd, en a vu assez pour déclarer que le gardien All-Star Luka Doncic est le meilleur joueur de l’histoire de la franchise.

En fait, Kidd est allé beaucoup plus loin que de dire que Doncic a surpassé Dirk Nowitzki en tant que meilleur joueur à avoir jamais porté un uniforme des Mavericks. Lors d’une apparition mardi sur la station de radio 97.1 The Freak de Dallas, “The Downbeat”, Kidd a proclamé que Doncic, 24 ans, avait sa place dans la conversation avec Michael Jordan et d’autres sur la liste restreinte des plus grands joueurs de l’histoire de la NBA.

“Il est meilleur que Dirk”, a déclaré Kidd, un membre du Temple de la renommée qui était coéquipier de Nowitzki dans l’équipe championne des Mavs en 2010-11. “Il est dans l’ambiance de MJ, le meilleur à avoir jamais fait, LeBron [James]Kobé [Bryant]. Et donc, juste pour apprécier ce que fait ce jeune homme à 24 ans, [it] est quelque chose que Dallas n’a jamais vu. Je l’ai dit en interne : il est meilleur que Dirk. Il fait des choses que Dirk ne pourrait jamais faire, et c’est maintenant l’opportunité de s’entourer des bonnes personnes pour finalement remporter un championnat. »

Kidd a fait ces commentaires audacieux à la suite d’une série de trois matchs historiquement remarquables pour Doncic, en commençant par une explosion de 73 points lors de la victoire de vendredi contre les Hawks d’Atlanta, la performance la plus élevée de la ligue depuis la soirée épique de 81 points de Bryant.

Doncic a récolté en moyenne 48,7 points et 13,0 passes décisives au cours des trois matchs répartis sur quatre nuits, soit 79,7 points par match. Selon les recherches d’ESPN Stats & Information, seul Wilt Chamberlain a généré plus de points en trois matchs dans l’histoire de la NBA, représentant des moyennes de 82 et 81 points en trois matchs superposés en 1962.

Doncic est devenu le premier joueur à réaliser en moyenne un triple-double de 50 points sur deux matchs, faisant suite à sa performance de 73 points, 10 rebonds et 7 passes décisives à Atlanta avec 28 points, 10 rebonds et 17 passes décisives lors de la défaite à domicile de la nuit suivante. aux Kings de Sacramento. Avec la co-star des Mavs, Kyrie Irving, mise à l’écart par une entorse au pouce droit, Doncic ne s’est reposé que cinq minutes au total consécutivement.

“Je suis fatigué”, a déclaré Doncic après le match samedi soir. “J’ai hâte de m’endormir, honnêtement.”

Doncic a rassemblé suffisamment d’énergie deux soirs plus tard pour enregistrer 45 points, 9 rebonds et 15 passes décisives lors d’une victoire de retour contre le Magic d’Orlando. Il est devenu le premier joueur de l’histoire de la NBA à réaliser plusieurs performances de 45 points et 15 passes décisives. Son premier a eu lieu le soir de Noël, lorsque Doncic a récolté 50 points et 15 passes décisives lors d’une victoire sur la route contre les Phoenix Suns.

Il ne fait aucun doute que Doncic, qui affiche une moyenne de 34,7 points, 8,6 rebonds et 9,6 passes décisives pour les Mavericks 26-21 cette saison, a une production statistique qui se compare avantageusement à celle des légendes de la ligue.

Dallas, cependant, n’a pas connu beaucoup de succès en séries éliminatoires au cours de la carrière du quintuple All-Star. La moyenne de Doncic en séries éliminatoires de 32,5 points par match se classe deuxième derrière celle de Jordan (33,4), mais les Mavs ne sont sortis du premier tour qu’une seule fois avec Doncic, atteignant la finale de la Conférence Ouest en 2022. Dallas ne s’est pas qualifié pour les séries éliminatoires l’année dernière.

Néanmoins, Kidd est à l’aise d’inclure Doncic parmi les meilleurs joueurs de tous les temps et a prédit que ses championnats viendraient, soulignant que Jordan n’avait pas encore remporté de titre à ce stade de sa carrière.

“Ce jeune homme a 24 ans et bat tous les records qui se dressent devant lui”, a déclaré Kidd. “C’est un gagnant, et son objectif ultime est de remporter un championnat. Et il y parviendra et pas seulement en gagnera un, mais il en gagnera plusieurs quand tout sera dit et fait.”