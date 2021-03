Jason Kennedy quitte E! Nouvelles

Jason Kennedy passe à sa prochaine aventure.

Le E! L’animateur de presse et correspondant du tapis rouge dit au revoir à E! réseau, a-t-il annoncé lundi 1er mars.

« J’ai eu le temps de ma vie à E !, » a déclaré Kennedy dans un communiqué aujourd’hui. « Plus récemment, j’ai adoré être l’hôte de Dans la pièce, mais COVID a rendu impossible la capture d’interviews avec des célébrités dans un cadre plus personnel, j’ai donc décidé de saisir de nouvelles opportunités. Je pars avec un cœur reconnaissant et plein de réflexion sur mon expérience et les amitiés de toute une vie que j’ai nouées en cours de route chez E !. J’ai une liste de projets passionnants sur lesquels j’ai travaillé et j’ai hâte de les partager bientôt avec vous. «

En plus du co-hébergement E! Nouvelles pendant des années et travaillant sur Dans la pièce, Kennedy a accueilli d’innombrables En direct du tapis rouge des spectacles lors de cérémonies de remise de prix couvrant la musique, la télévision et la musique en plus des premières de films et plus encore.