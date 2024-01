Jason Kelce vole la vedette lors du match éliminatoire Chiefs-Bills à Buffalo

Pour la première fois depuis des mois, Taylor Swift n’était pas la plus grande star dans les tribunes lors d’un match des Chiefs de Kansas City. Cette semaine, c’était Jason Kelce.

Se détacher une défaite en séries éliminatoires le week-end dernier avec les Eagles de Philadelphie – pour qui il joue au centre – et une semaine de rumeurs sur sa possible retraite, Jason Kelce a passé son premier week-end à encourager son jeune frère, l’ailier rapproché des Chiefs Travis Kelce, à Buffalo.

À seulement trois minutes de la fin de la première mi-temps, Travis Kelce a atteint la zone des buts pour son premier touché du match.

Après avoir jeté le ballon dans les tribunes, il a envoyé un baiser et a fait un cœur avec ses mains, semblant signaler que le TD avait été marqué pour sa petite amie, Swift, qui regardait dans une boîte d’en haut.

En savoir plus

Rapidement a célébré le succès de son copain avec d’autres dans sa suite.

Quelques secondes plus tard, à la manière de son grand frère, Jason Kelce a célébré de manière extravagante le TD de son petit frère.

Malgré des températures inférieures à zéro et des vents encore plus froids au stade Highmark, Jason Kelce a arraché son maillot pour célébrer le but.

En savoir plus

Comme si cela ne suffisait pas, le frère aîné Kelce s’est mis à boire une bière et à sauter dans la foule en dessous de luioù il a été hué par les fans des Bills avant de remonter dans la suite.

Les deux moments sont devenus viraux presque immédiatement.

Tout au long du match, la caméra s’est tournée vers la suite étoilée, qui mettait également en vedette l’épouse de Jason Kelce, Kylie Kelce, et l’épouse du quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes, Brittany Mahomes.

Après un autre touché de Travis Kelce au début du troisième, Swift et sa nouvelle meilleure amie Brittany Mahomes se sont attrapés, sauter de joie à la tête des Chiefs.

Recommandé

Bien que ses célébrations n’aient pas été les bienvenues pendant le match, Jason Kelce savait clairement comment faire tomber la mafia des Bills amoureuse de lui avant le match, apparaissant à un hayon de Buffalo avant le coup d’envoi.

Le le seul gars en rouge au milieu d’une mer de billets bleusil a semblé prendre un verre préparé par un fan et a donné des high five alors que des rugissements éclataient autour de lui.

Également avant le match, un jeune fan des Bills a eu le frisson de sa vie lorsque Swift a découvert sa version du mème “petit ami distrait” alors qu’elle entrait dans le stade Highmark.

Son dessin du mème mettait en vedette Swift sous les projecteurs, marchant à côté de Travis Kelce, alors qu’elle regardait par-dessus son épaule vers le quart-arrière des Bills Josh Allen.

Finalement, les Chiefs ont remporté la victoire en battant Buffalo 27-24. Ils affronteront les Ravens de Baltimore lors du match de championnat de l’AFC la semaine prochaine à Baltimore.

Serait-ce les célébrations torse nu de Jason Kelce qui ont poussé Kansas City à la victoire ? Si tel est le cas, les fans des Chiefs ne peuvent qu’espérer qu’il reprenne son rôle de fou hors du terrain la semaine prochaine.