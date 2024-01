Jason Kelce vole la vedette et devient viral en célébrant le touché de son frère pour les Chiefs de Kansas City – date limite

Kathryn Riley/Getty Images

Taylor Swift n’était pas le seul à encourager Travis Kelce et les Chiefs de Kansas City lors du match éliminatoire de la ronde de division de l’AFC de la NFL contre les Bills de Buffalo. La star des Eagles de Philadelphie, Jason Kelce, a volé la vedette avec sa célébration pendant le match tendu.

Après que Travis ait marqué un touché au cours du deuxième quart du match de dimanche soir, Jason est devenu viral après avoir été surpris en train de crier torse nu au stade Highmark. La star du football a sauté par la fenêtre de sa suite luxueuse pour encourager son frère parmi le reste de la foule.

“NON. 1 HOMME HYPE !!!” » les Chiefs de Kansas City ont partagé sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter.

La coupe de Jason pendant le match Chiefs vs Bills était un changement de rythme par rapport à toutes les coupes de l’émission de Taylor Swift, la petite amie de Travis. Plus tôt dans l’émission CBS, le La NFL aujourd’hui Le diffuseur a qualifié Swift de « Royaume de la princesse des chefs le plus précieux ».

“Regardez qui est dans la maison, c’est Taylor Swift, la MVP la plus précieuse de la princesse des chefs du Royaume”, a déclaré le présentateur sportif de CBS. « Il y a toujours un peu de chance dans le football. Espérons qu’elle soit un porte-bonheur pour [Travis] Kelce et l’équipage.

Toutes les bonnes vibrations de Jason et Swift semblent avoir aidé les Chiefs à se qualifier pour le match de championnat de l’AFC dimanche prochain en battant les Bills de Buffalo 27-24.

La saison de football de Jason s’est terminée le week-end dernier après la défaite des Eagles contre les Buccaneers de Tampa Bay lors du match éliminatoire des Wild Card. ESPN a rapporté que Jason avait dit à ses coéquipiers qu’il se retirait du sport, ce sur quoi le joueur de centre est revenu dans son podcast.

“C’est juste quelque chose qui, je pense, quand il sera temps d’annoncer officiellement ce qui se passera dans le futur, cela se fera d’une manière définitive et qui rendra hommage à beaucoup de personnes et d’individus qui ont beaucoup compté pour moi et que a conduit à la carrière que j’ai eue », a-t-il déclaré lors de son Nouvelles hauteurs podcast. “Je ne pense pas qu’il serait respectueux ou même précis de pouvoir faire ça juste après un match comme celui-là. … Mais, à l’avenir, quelque chose sera dit, je suppose.